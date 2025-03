A cantora Ana Castela realizou mais um grande sonho ao adquirir uma mansão em Orlando, na Flórida, por US$ 1,2 milhão, aproximadamente R$ 7 milhões. O imóvel, está localizado em um condomínio exclusivo onde diversas celebridades possuem residências, como as atrizes Bruna Marquezine e Larissa Manoela.



Detalhes da mansão em Orlando de Ana Castela

Com nove quartos, a propriedade será a primeira casa de viagem da família da cantora. Um dos quartos vai ser temático, inspirado no universo sertanejo, reforçando sua identidade e paixão pelo estilo musical. A casa conta ainda com espaços externos amplos, ideais para confraternizações e eventos ao ar livre, algo que a artista e sua família valorizam.

A cantora vai ser vizinhas de algumas celebridades brasileiras como Bruna Marquezine e Larissa Manoela Reprodução Instagram

A decoração da nova residência vai ser assinada pela arquiteta Ingrid Peski, enquanto outros detalhes da estrutura e organização ficarão sob os cuidados da equipe do empresário Rodrigo Branco. A previsão é que a inauguração ocorra em julho, mas a artista já estuda disponibilizar o imóvel para aluguel logo em seguida.

Família da cantora está feliz e orgulhosa com o novo investimento de Ana Castela Reprodução Instagram

"Os sonhos de Deus são maiores que os nossos", celebrou Ana Castela em suas redes sociais. A cantora também agradeceu as mensagens de carinho e destacou a felicidade de sua família com essa nova conquista.

Essa não é a primeira grande aquisição imobiliária da sertaneja. Ana já possui uma mansão em Sete Quedas, no Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai, além de um rancho próximo à residência. Agora, com sua nova casa nos Estados Unidos, ela amplia seu patrimônio e garante um espaço exclusivo para momentos de lazer e descanso em Orlando.

Carreira e sucessos de Ana Castela

Ana Castela é um dos principais nomes do sertanejo atual, destacando-se com seu estilo agro-pop e carisma. Nascida em Sete Quedas, no Mato Grosso do Sul, a cantora ganhou projeção nacional com hits que misturam batidas modernas ao universo sertanejo.

Ana Castela é um dos principais nomes do sertanejo atual Reprodução Instagram

Entre suas músicas mais famosas estão "Pipoco", "Boiadeira", "Solteiro Forçado" e "Neon", que dominaram as paradas musicais e conquistaram milhões de ouvintes no Brasil. Seu jeito autêntico e sua presença marcante nas redes sociais fizeram dela uma das artistas mais influentes do gênero, acumulando milhões de seguidores e visualizações em plataformas de streaming.

Com uma carreira em ascensão, Ana Castela segue expandindo seu sucesso e consolidando sua marca na música e em grandes investimentos.