crédito: Reprodução Salt by Grand

Zezé Di Camargo demonstrou seu amor por Graciele Lacerda ao presenteá-la com um apartamento de alto padrão na Enseada Azul, um dos destinos mais valorizados de Guarapari, Espírito Santo. O imóvel, avaliado entre entre R$2,9 e R$3,9 milhões, possui 200 m² e está situado em uma área privilegiada à beira-mar.



O edifício também oferece uma infraestrutura completa, incluindo piscina com borda infinita, academia equipada, salão de festas, espaço gourmet e sauna Reprodução Salt by Grand

Zezé mostrou todo seu amor por Graciele com esse presente milionário Reprodução Salt by Grand

Detalhes do apartamento no Espírito Santo



A escolha do local não foi por acaso. Graciele tem uma forte ligação emocional com a região, onde costumava passar finais de semana com familiares e amigos. O presente simboliza a realização de um desejo antigo da influenciadora fitness.



O edifício também oferece uma infraestrutura completa Reprodução Salt by Grand

Graciele tem uma conexão especial com o local, onde passou momentos inesquecíveis com a família Reprodução Salt by Grand

O apartamento simboliza um desejo antigo da influenciadora fitness Reprodução Salt by Grand

Zezé revelou que pretende tornar o Espírito Santo sua residência fixa no futuro. "Esse lugar representa muitas coisas boas para a Graci, e eu também tenho aprendido a amar essa terra. Quem sabe, daqui a pouco, a gente não muda de vez para cá?", comentou o cantor em entrevista ao colunista Pedro Permuy, da Folha de Vitória.



Vista de tirar o fôlego! O novo lar do casal em Guarapari oferece uma paisagem paradisíaca à beira-ma Reprodução Salt by Grand

O imóvel conta com 200m² de muito conforto e exclusividade Reprodução Salt by Grand

O novo refúgio do casal tem uma vista privilegiada para o oceano Reprodução Salt by Grand

O edifício conta com revestimentos de alto padrão, como porcelanato, pedras nobres e detalhes em madeira para um toque de elegância e aconchego Reprodução Salt by Grand

O apartamento conta com uma vista panorâmica para o mar, acabamento sofisticado e infraestrutura de alto padrão, garantindo conforto e exclusividade para o casal. Nas redes sociais, Graciele compartilhou a emoção ao receber o presente e mostrou detalhes do novo lar.



Zezé revelou que o Espírito Santo pode se tornar seu novo lar definitivo Reprodução Salt by Grand