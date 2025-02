Conheça a nova casa de Neymar, em Santos, adquirida por R$ 35 milhões

Neymar Jr. tem um novo endereço na Baixada Santista. O craque, que assinou contrato com o Santos até junho de 2025, adquiriu uma mansão avaliada em cerca de R$ 35 milhões no Morro de Santa Terezinha, um dos bairros mais nobres de Santos.

O condomínio de luxo onde fica a propriedade já foi lar de grandes nomes do futebol, como Pelé, e atualmente abriga os jogadores Gil e Tiquinho Soares. Com vista privilegiada para o mar, a nova casa do atacante marca um novo capítulo em sua trajetória no futebol brasileiro.



A residência está avaliada em R$ 35 milhões Reprodução Adriano Pacelli

Leia também:

Veja os detalhes da nova mansão de Neymar

A mudança de Neymar para Santos representa um ajuste significativo em sua rotina. Até então, o jogador utilizava seu helicóptero pessoal para viajar diariamente entre Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e os treinos no Santos. Agora, estabelecido na cidade, ele vai poder se dedicar ao clube com mais facilidade.

A nova casa do craque conta com uma infraestrutura de alto padrão, oferecendo conforto e sofisticação para o jogador e sua família. Embora poucos detalhes tenham sido revelados, sabe-se que o imóvel foi projetado para garantir privacidade e lazer.

Área de lazer em um dos espaços externos da mansão Reprodução Adriano Pacelli

O Morro de Santa Terezinha, no bairro Marapé, é conhecido por abrigar algumas das residências mais luxuosas da região. Além da segurança reforçada, o condomínio se destaca pela exclusividade e pelo fácil acesso às principais áreas de Santos. A vista panorâmica para o mar torna a localização ainda mais especial.

Vista da mansão de Neymar Reprodução umdoisesportes

Fachada da mansão de Neymar Reprodução Adriano Pacelli

Sala da nova mansão de Neymar Reprodução umdoisesportes

Primeiros momentos na nova residência

Na manhã desta terça-feira (11), Neymar compartilhou um vídeo em suas redes sociais mostrando detalhes da nova casa. "Primeiro dia de casinha nova", escreveu o jogador, celebrando a mudança. A publicação gerou grande repercussão.

Imagens feitas da nova mansão de Neymar Reprodução Instagram