As mansões de Neymar no RJ e seu trajeto diário de R$7 mil para treinar

Com o retorno ao Santos, Neymar Jr. reacendeu o entusiasmo dos torcedores, mas sua vida fora dos gramados também chama a atenção. Apesar da mudança para o futebol paulista, o atacante ainda não adquiriu uma casa na região e tem mantido sua rotina entre Santos e Mangaratiba.

Para isso, ele faz o trajeto diário de helicóptero, o que custa cerca de R$7 mil em combustível por dia. Além disso, Neymar possui duas mansões na cidade fluminense, que refletem seu estilo de vida milionário e estrutura impecável.

Mansão no condomínio Portobello é avaliada em R$ 28 milhões

Uma das casas de Neymar está localizada no exclusivo condomínio Portobello, onde outros famosos, como Virginia e Zé Felipe, também possuem propriedades. Avaliada em R$ 28 milhões, a mansão conta com 5 mil metros quadrados e uma infraestrutura impressionante.

São seis suítes amplas, piscina, espaço gourmet e uma área de lazer projetada para receber amigos e familiares. Além disso, há um espaço com 10 suítes adicionais.

Para a prática esportiva, a propriedade dispõe de um campo de futebol, quadra de tênis e academia completa. O jogador também pode relaxar em um spa equipado com jacuzzi aquecida, sauna a vapor e uma sala de massagem. Para os amantes de vinho, a adega subterrânea da mansão possui capacidade para armazenar até três mil garrafas.

Residência no condomínio Aero Rural ocupa um terreno de 10 mil metros quadrados

A segunda propriedade do craque fica em outro condomínio exclusivo, o Aero Rural, e ocupa um terreno de 10 mil metros quadrados. Diferente da outra casa, essa mansão foi construída para oferecer um espaço ainda mais amplo e integrado à natureza. Neymar construiu um lago artificial na propriedade, além de uma pista de kart, um campo de futebol de areia e três piscinas para lazer.

Outro destaque da residência é sua estrutura voltada para transporte e esportes náuticos. O imóvel conta com um heliponto particular e uma marina com capacidade para três lanchas.

Rotina entre Mangaratiba e Santos

Apesar da distância, Neymar mantém sua base em Mangaratiba e utiliza o helicóptero como principal meio de transporte para seus treinos e compromissos em Santos.

Por enquanto, o jogador segue avaliando imóveis na região santista, enquanto desfruta de suas luxuosas propriedades no Rio de Janeiro. Com duas mansões completamente equipadas, Neymar continua mantendo sua rotina entre treinos, lazer e momentos de descanso.