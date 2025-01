Casa do filme "Ainda Estou Aqui" está à venda por R$ 14 milhões; veja fotos

Um dos cenários mais marcantes do filme Ainda Estou Aqui pode ganhar um novo dono. A casa usada como principal local das gravações foi colocada à venda por R$13,9 milhões e despertou a curiosidade de cinéfilos e compradores.

Localizada no bairro da Urca, zona sul do Rio de Janeiro, a residência passou por transformações significativas para se adequar à época retratada no filme. Desde a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro, como melhor atriz de drama, o local tem atraído muitos visitantes.

As alterações feitas para o filme

Para recriar a atmosfera dos anos 70, a produção precisou modificar diversos aspectos da casa original. A pintura da residência foi propositalmente envelhecida para remeter a um imóvel mais antigo. Além disso, as varandas que originalmente eram abertas foram fechadas e o portão elétrico foi retirado, deixando a entrada mais condizente com a época do filme.

Originalmente, a casa possuía cinco suítes, mas após reformas feitas pela antiga proprietária, uma delas foi transformada em closet e outra em escritório. Com isso, a residência conta atualmente com três suítes completas, todas com varanda e vista para o mar.

Detalhes sobre a propriedade

A casa se destaca pela localização privilegiada e pelos espaços internos bem distribuídos. A residência fica na esquina da Avenida João Luiz Alves com a Rua Roquete Pinto, em uma das áreas mais valorizadas da Urca. Com uma área total de 800 m² construídos, a casa oferece conforto e privacidade em um dos bairros mais famosos do Rio.

Atualmente, a casa está anunciada por R$13,9 milhões, e duas propostas estão sendo analisadas pelos corretores responsáveis. Com a repercussão do filme e o aumento do interesse pelo imóvel, a expectativa é de que a venda seja concluída em breve.

Entre 2019 e dezembro de 2022, a casa pertenceu à musicista Lívia Savini e sua família. Durante um ano e meio, o imóvel foi alugado para as gravações do filme, embora a filmagem em si tenha durado apenas seis meses.