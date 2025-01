Fazenda de Lenny Kravitz no Brasil pode ser alugada por diária de R$18 mil

Poucos sabem, mas Lenny Kravitz, o icônico cantor e compositor norte-americano, possui uma fazenda no interior do Rio de Janeiro que junta luxo, história e um toque pessoal do artista.



Localizada em Duas Barras, na Região Serrana do Rio de Janeiro, a propriedade de 400 hectares é mais que um refúgio: pode ser considerado um espaço onde natureza, design e comodidade se encontram. O local está disponível para locação e é ideal para quem busca uma experiência extraordinária, conforto e influências artísticas.



Propriedade histórica e marcante



A fazenda, avaliada em cerca de R$ 12 milhões, tem uma história rica que remonta ao século XVIII, quando era uma plantação de café. Em 2007, Lenny Kravitz adquiriu o espaço e, desde então, transformou-o em um local de descanso e inspiração criativa. A infraestrutura inclui um casarão colonial construído em 1850, que exibe a arquitetura portuguesa da época.



O casarão é r conta com sete quartos, incluindo uma casa de hóspedes, acomodando até 26 pessoas. Para o lazer, a fazenda oferece piscina, jacuzzi, campo de futebol em tamanho real, academia, sala de massagem, sauna e estúdio de música. Além disso, a propriedade é cercada por plantações orgânicas, gado e cavalos.



A decoração da fazenda é diferenciada. Por trás de cada detalhe está o toque do próprio Lenny Kravitz, através de seu estúdio criativo, o Kravitz Design. A seleção inclui peças exclusivas de grandes nomes do design nacional e internacional, como Oscar Niemeyer e Sergio Rodrigues, ícones do design brasileiro.



Entre os destaques estão a poltrona de Andy Warhol e um piano de cauda transparente que pertenceu ao cineasta Ingmar Bergman. Também há tapeçarias vintage de Paco Rabanne e azulejos clássicos brasileiros que valorizam a cultura local.



Experiência de luxo disponível para locação



A fazenda está disponível para locação em uma plataforma especializada. Os valores variam de R$ 18 mil a R$ 25 mil por diária, dependendo da temporada. Durante feriados e datas especiais, é necessário passar o mínimo de quatro noites, totalizando cerca de R$ 100 mil.



Os hóspedes podem usufruir de comodidades como churrasqueira, sala de jogos, gerador sob demanda e até mesmo levar animais de estimação. O acesso à propriedade é facilitado por um heliponto.



Inspiração e conexão com o Brasil



Desde sua primeira visita ao Brasil em 2005, Lenny Kravitz desenvolveu uma conexão especial com o país. A aquisição da fazenda em Duas Barras reforça seu laço com a cultura e a natureza brasileiras. Em entrevistas, ele descreveu o local como um espaço de renovação, onde encontra tranquilidade e inspiração para criar.



