Um projeto impressionante promete entrar para a história do mercado imobiliário dos Estados Unidos. Localizado em Manalapan, no Condado de Palm Beach, Flórida, o imóvel foi listado por US$285 milhões (cerca de R$1,7 bilhão) antes mesmo de ser construído.

Com previsão de entrega para 2026, a mansão vai oferecer comodidades que vão desde uma pista de boliche até um museu de carros, consolidando seu lugar entre as propriedades mais caras da história americana.

Um projeto digno de bilionários

Assinado pela RWB Construction Management e o escritório Choeff Levy Fischman, o projeto é voltado para um público seleto. O comprador vai adquirir uma casa de luxo e também vizinhos ilustres, como Larry Ellison, cofundador da Oracle, e o ex-presidente Donald Trump, que possui uma propriedade em Mar-a-Lago, nas proximidades.

O desenvolvedor local Stewart Satter, demoliu a antiga casa de estilo mediterrâneo quando adquiriu o terreno em 2024 por US$ 27,5 milhões.

Principais comodidades da mansão

A casa principal, com 4,6 mil m² — dimensão comparável à Casa Branca —, foi projetada para atender aos mais altos padrões de luxo e conveniência.

Espaços internos

Vão ser oito quartos amplos, acompanhados por nove banheiros completos e sete lavabos. O imóvel vai contar com duas cozinhas, uma para uso diário e outra destinada a serviços de buffet. Além disso, também vai ser equipada com uma academia de última geração e um spa moderno para relaxamento.

Para momentos de entretenimento, uma sala de cinema e uma adega planejada para armazenar vinhos serão uns dos destaques.

Espaços recreativos e área externa

Os espaços recreativos da mansão foram planejados para oferecer o máximo de entretenimento e lazer. A pista de boliche e a sala de simulação de golfe prometem uma experiência realista e imersiva para os amantes dos esportes.

O campo de tiro vai ser um ambiente exclusivo juntamente com o museu de carros em um espaço especialmente projetado para exibi-los.

Para a área externa está prevista a construção de uma piscina com borda infinita, estrategicamente localizada nos amplos jardins. O projeto também inclui um cais privativo e uma casa de barco.

Entrega prevista e exclusividade

Com entrega prevista para 2026, o projeto só será iniciado após a confirmação de compra. Essa abordagem garante a personalização da mansão de acordo com as preferências do futuro proprietário.