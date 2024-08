Em novembro de 2019, Trump anunciou a mudança de seu endereço oficial de Nova York para Mar-a-Lago, seu clube privado em Palm Beach, uma área de extrema riqueza localizada a 120 km de Miami. Construída em 1927 pela socialite Marjorie Merriweather Post, a casa foi deixada para o governo americano como uma possível "Casa Branca de Inverno" após sua morte em 1973. Atualmente, a mansão é a residência de Trump, sua esposa Melania e seu filho Barron.

Como é o resort Mar-a-Lago?

Desde a aquisição, a família Trump investiu milhões de dólares em reformas e atualizações em Mar-a-Lago, mantendo o local atualizado e repleto de comodidades modernas.

O resort possui 126 quartos, alguns deles exclusivos para a família Trump, e oferece mais de 30 banheiros com lavatórios revestidos de ouro. Há diversas opções de entretenimento para os hóspedes, como uma zona de escritórios, spa, restaurantes, campos de golfe, quadras de tênis, ginásios, uma boutique, áreas esportivas, salão de baile, jardim e uma piscina ao ar livre. O beach club possui oito cabanas, uma piscina, uma banheira de hidromassagem, um bistrô à beira-mar e um campo de golfe projetado pelo arquiteto Jim Fazio.

O resort possui 126 quartos, alguns deles exclusivos para a família Trump Reprodução Casa Vogue

A piscina é um verdadeiro encanto Reprodução Casa Vogue

A área externa contém uma vista incrível para o mar Reprodução Casa Vogue

O beach club possui oito cabanas, uma piscina, uma banheira de hidromassagem e muito mais Reprodução/Mar-a-Lago

Além disso, o resort oferece refeições variadas, incluindo café da manhã, almoço, jantar e brunch, com pratos das cozinhas Continental, Novo Mundo, Clássica e Novo Caribe. As refeições podem ser desfrutadas na sala de jantar principal, na casa de chá ou no pátio ao ar livre.

O resort tem oferece mais de 30 banheiros com lavatórios revestidos de ouro Reprodução Casa Vogue

Alguns ambientes ainda possuem uma decoração que remetem ao passado Divulgação

As refeições podem ser desfrutadas na sala de jantar principal, na casa de chá ou no pátio ao ar livre Reprodução Casa Vogue

Por quanto Trump comprou a propriedade?

Donald Trump adquiriu a propriedade de Mar-a-Lago por aproximadamente US$10 milhões (cerca de R$55 milhões na cotação atual). Nos anos 1990, ele decidiu aproveitar o terreno de cerca de 10 mil km² e a vista para o mar para transformar o espaço em um clube de luxo - assim foi inaugurado o Mar-a-Lago em 1993, que se tornou o epicentro da cena social de Palm Beach.

Em 2018, a revista Forbes avaliou a propriedade em US$160 milhões (ou seja, R$895 milhões). Em janeiro de 2021, os associados ao clube pagavam uma taxa inicial de US$200 mil (R$976 mil) e uma taxa anual de US$14 mil (R$68 mil).

Resort já foi ocupado por diversos famosos

O resort de Trump já foi palco de diversas ocasiões importantes: entre janeiro de 2021 e agosto de 2022, a mansão sediou mais de 150 eventos, incluindo casamentos e reuniões de arrecadação de fundos. Além disso, celebridades como a cantora Jennifer Lopez e o ex-presidente dos Estados Unidos Richard Nixon já se hospedaram no local.