Quando falamos na família Kardashian, as primeiras coisas que vem à mente são luxo e riqueza, certo? E são essas as palavras que definem a nova mansão de Kourtney Kardashian na região de La Quinta, Califórnia, que custou a bagatela de US$ 12 milhões, que representa cerca de R$ 60 milhões.

Por enquanto, ainda não está claro se a personalidade americana pretende se mudar com toda a família ou se a propriedade será usada como uma casa de campo para os dias de descanso. Confira todos os detalhes da nova mansão a seguir!

Luxo é a palavra que representa a nova mansão de Kourtney Kardashian

Com uma área de 8 mil m², a residência projetada pelo arquiteto Richard Landry fica situada na comunidade "Estates at the Oaks", no Madison Club, um condomínio de luxo exclusivo na Califórnia. A mansão conta com uma arquitetura moderna que promove a integração entre os espaços e conta com seis quartos, nove banheiros, uma cozinha de chef, sala de jogos, spa, sauna e um elevador.

A área externa da casa é uma surpresa à parte: o terreno conta com um belo jardim, uma piscina, uma fogueira ao ar livre, uma área para refeições coberta e um quintal com vista para o monte Santa Rosa. Através das portas de vidro com moldura preta na entrada, é possível visualizar uma mesa preta com velas altas, um vaso de galhos e uma luminária vintage sobre um piso de pedra calcária bege. Os vidros da porta integram a sala de estar, a área de jantar, o bar, a cozinha, o escritório e o espaço externo em um ambiente completo, amplo e bastante confortável. O local ainda possui sete banheiros, lavabo, sala de TV, lareiras e peças de arte.

Para ocasiões especiais, a mansão também oferece uma sala de jantar com mesa retangular de madeira e um grande vaso de plantas. Já a cozinha do chef conta com fornos, geladeira e uma mesa.

O banheiro principal possui acessórios em cores claras e preto, enquanto os outros são totalmente em branco e creme.

Os quartos principais e de hóspedes contam com vista para o quintal e suas decorações contam com paredes em creme, móveis de cores claras e detalhes em preto. O quarto de Kourtney possui detalhes em branco, creme e bege, além de uma lareira embutida na parede frontal e uma mesa preta com tampo de vidro.

Conheça Kourtney Kardashian

Conhecida pelo reality “Keeping Up With The Kardashians”, Kourtney é a primogênita das irmãs Kardashian, filha de Kris Jenner e Robert Kardashian.

Namorou com Scott Disick por nove anos e teve com ele três filhos: Mason, Penelope e Reign. Em 2022, casou-se com Travis Barker na Itália e em novembro de 2023 o casal teve seu primeiro filho, Rocky.

