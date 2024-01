Malu Borges sempre surge nas redes sociais para causar e é claro que dessa vez não poderia ser diferente. No início deste ano, a influenciadora de moda compartilhou pelas suas redes sociais uma nova conquista: a compra da nova mansão da sua família, localizada no Rio de Janeiro.

Chamada de “casa dos Bebelos", Malu apresentou a mansão junto ao seu marido, João Santiago, e à filha do casal, a pequena Maria Isabel (ou Bebel para os íntimos). Nos vídeos, a influenciadora frisou que "essa conquista é tão importante pra mim, nunca imaginei chegar tão longe. Muito esforço, muito trabalho, muita dedicação. Ao contrário do que muitos pensam e dizem por aí, com certeza a maior herança da minha família não é algo palpável: caráter, sabedoria, senso de justiça, integridade, responsabilidade e muito amor! O resto, eu corro atrás diariamente trabalhando muito".

Seguindo a apresentação, Malu compartilhou os espaços da casa com os seguidores. "Bem-vindos a nossa nova e melhor fase: nosso novo lar! Sem vocês e todo meu trabalho com a internet, isso nunca seria real", finalizou.

A seguir, confira alguns dos detalhes da aquisição e quanto custou a nova mansão da família Bebelos.

Como é a nova mansão da Malu Borges?

Para apresentar a sua nova casa nas redes sociais, a influenciadora colocou na piscina algumas boias de letras formando a palavra “Bebelos”, que é a forma como os fãs chamam a família.

Casa tem cinco suítes e quatro vagas de garagem Reprodução/ Instagram

Localizada no Rio de Janeiro, a mansão tem 1.230 metros quadrados, com cinco suítes e quatro vagas de garagem, sendo a Malu Borges a primeira proprietária. Rodeada por uma piscina e espelhos d'água, a casa conta com uma porta de entrada gigante e com a entrada de muita luz natural devido às janelas que acompanham a altura do pé-direito. Dentre os cômodos e os itens de destaque, estão a banheira, a sauna, o fashion closet, a varanda do quarto, a cozinha integrada e a área gourmet.

Casa tem área gourmet integrada com piscina Reprodução/ Instagram

Quanto custou a mansão dos Bebelos?

Todo esse luxo não poderia sair por um baixo preço: a nova mansão da Malu Borges saiu pela bagatela de R$ 14,9 milhões.

Sala tem vários ambientes e pode ser integrada com cozinha Reprodução/ Instagram

Conheça Malu Borges, a influenciadora mais estilosa do TikTok

Uma das maiores influenciadoras de moda do Brasil, Malu Borges, de 26 anos, ficou conhecida na internet devido aos seus vídeos de “Get Ready With Me” ou “Arrume-se Comigo”, nos quais monta produções extravagantes com peças de marcas famosas, sempre entregando muito conceito (e até mesmo polêmicas!). Em seu primeiro vídeo viral, por exemplo, a blogueira mostra sua bolsa da grife Bottega Veneta, que remete a uma toalha e custa cerca de R$ 24 mil.

Malu Borges é uma das maiores influenciadoras de moda do Brasil Reprodução/ Instagram

No TikTok, Malu conta com mais de 5,4 milhões de seguidores e mais de 170 milhões de curtidas. Já no Instagram, são 1,8 milhão de seguidores. A influenciadora tem ganhado cada vez mais espaço nas mídias e agora busca a internacionalização do seu trabalho por meio de vídeos nos quais se arruma sem falar, de modo que a língua não impeça o seguidor de acompanhar o trabalho dela.