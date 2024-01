No meio dos influenciadores digitais, uma mansão é muito mais do que apenas uma residência. Ela se torna um palco para compartilhar seu estilo de vida, suas conquistas e, claro, seu bom gosto. A influenciadora Shantal Verdelho e seu marido, Mateus Verdelho, não são exceção a essa regra.

A mansão de 460 metros quadrados do casal em São Paulo é um verdadeiro refúgio de elegância e sofisticação, e neste texto, vamos explorar todos os detalhes que fazem dela um lugar tão especial.

Onde fica a mansão de Shantal?

Localizada em São Paulo, a mansão de Shantal e Mateus Verdelho é um verdadeiro oásis urbano. Com uma localização privilegiada, ela oferece aos moradores a conveniência de estar próximo ao coração da cidade, ao mesmo tempo em que desfrutam da tranquilidade de um bairro residencial. A área é conhecida por sua segurança e infraestrutura, tornando-a o local perfeito para uma família jovem como a dos Verdelho.

Arquitetura valoriza luz natural e natureza ao redor Arquivo Pessoal

Como é a mansão de Shantal?

A mansão dos influenciadores é uma obra-prima de design e elegância. Com uma área de 460 metros quadrados, ela oferece espaço de sobra para a família desfrutar de todos os luxos que a vida tem a oferecer. O estilo da casa é contemporâneo, com linhas limpas e uma paleta de cores neutras que transmite uma sensação de tranquilidade e sofisticação.

Uma característica notável da mansão é a abundância de vidro em sua estrutura. Grandes janelas e portas de vidro permitem a entrada de luz natural, criando uma atmosfera luminosa e arejada em todos os cômodos.

Cozinha tem ilha de mármore Arquivo Pessoal

Além disso, essa escolha arquitetônica permite que os moradores desfrutem de vistas deslumbrantes do entorno verde e da piscina, proporcionando uma conexão única com a natureza mesmo estando no coração da cidade.

A cozinha é um dos destaques da mansão. Com uma ilha de mármore dos sonhos, é o local perfeito para Shantal mostrar suas habilidades culinárias.

O mármore não só adiciona um toque de luxo à cozinha, mas também é altamente funcional e durável. Com eletrodomésticos de última geração e muito espaço de armazenamento, a cozinha é o cenário ideal para momentos de convívio em família e para receber amigos. Já a área íntima tem 5 suítes com closet.

Casa tem piscina integrada à natureza Reprodução/ Instagram

Quem é Shantal Verdelho?

Shantal é influenciadora que fala de moda e vida saudável Reprodução

Shantal Verdelho é uma influenciadora digital brasileira que conquistou uma enorme base de fãs nas redes sociais. Sua autenticidade e estilo de vida luxuoso a tornaram uma referência quando se trata de moda, beleza e maternidade. Shantal compartilha sua vida com seus seguidores, desde os momentos mais glamourosos até os desafios da maternidade, inspirando muitas pessoas ao longo do caminho.

Além de sua presença nas redes sociais, Shantal também é conhecida por sua paixão pela moda e pelo design de interiores, como evidenciado em sua bela mansão. Sua habilidade em criar espaços elegantes e acolhedores é admirável e serve de inspiração para muitos que buscam transformar suas casas em verdadeiros refúgios de estilo.

Quem é Mateus Verdelho?

Mateus Verdelho é modelo e tatuador Reprodução / Instagram

Mateus Verdelho, marido de Shantal, é um nome conhecido no cenário da moda e da música. Ele também é reconhecido por sua carreira como modelo e tatuador. Sua presença nas redes sociais complementa o perfil do casal como influencers de lifestyle. A união de Shantal e Mateus Verdelho não apenas resultou em uma bela família, mas também em uma parceria que continua a inspirar e encantar seus seguidores.

A mansão do casal em São Paulo é um verdadeiro tesouro arquitetônico. Com sua localização privilegiada, design contemporâneo, toques de luxo e uma conexão única com a natureza, ela reflete o estilo de vida elegante e sofisticado do casal. Além disso, Shantal e Mateus Verdelho são figuras influentes que inspiram muitos com sua autenticidade e paixão pela moda, design de interiores e maternidade. Sua mansão é muito mais do que uma casa - é uma expressão de sua personalidade e sucesso.