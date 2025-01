Antes de ser confirmada como participante do "BBB 25", Gracyanne Barbosa recebeu de presente do ex, o cantor Belo, uma mansão avaliada em aproximadamente R$10 milhões. O imóvel, localizado no condomínio de luxo Villaggio Felicitá, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, é o primeiro registrado em nome da musa fitness.

Detalhes da mansão de Gracyanne Barbosa

Com 892 m² de área construída, a mansão é dividida em três pavimentos e apresenta uma arquitetura sofisticada e espaços amplos. O primeiro andar conta com uma sala de estar em vários ambientes, pé direito duplo, piso em mármore, iluminação em LED, sistema de som integrado, elevador e lavabo com bancadas em mármore.



A cozinha é planejada com armários embutidos, bancadas em granito e uma ilha com cooktop.

No segundo pavimento, o imóvel apresenta quatro amplas suítes, todas equipadas com closet, iluminação em LED, banheira de hidromassagem e ducha de teto.

A suíte master se destaca pelo tamanho e luxo: possui closets duplos, duchas de teto, hidromassagem, bancadas duplas e som integrado, além de vista para a piscina.

A área de lazer da mansão é um dos pontos altos da casa. A piscina possui prainha e hidro, complementada por uma sauna. O espaço gourmet inclui churrasqueira, forno de pizza, ilha com cooktop, além de um projeto paisagístico sofisticado com iluminação planejada. A garagem comporta até quatro carros.