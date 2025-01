A casa do BBB 25 está pronta para receber os brothers e sisters com uma decoração especial que celebra os 60 anos da Globo. Inspirados em programas icônicos da emissora, os ambientes mesclam cores vibrantes, elementos culturais e detalhes nostálgicos que remetem à história da televisão brasileira. O apresentador Tadeu Schmidt mostrou os espaços no tradicional "Big Day", durante o intervalo da novela Tieta. O reality estreia no dia 13 de janeiro e promete 100 dias de muitas emoções.



A casa do BBB 25

A sala da casa presta uma homenagem às novelas orientadas pela cultura oriental. O espaço é marcado por detalhes dourados e uma paleta de cores que inclui laranja, vinho, rosa, azul e tons terrosos. O ambiente combina sofisticação e elementos que remetem às tradições do oriente.

Um dos quartos é inspirado na novela Gabriela e traz detalhes que remetem ao sertão nordestino. O telhado possui uma pipa decorativa, e o ambiente é decorado com elementos típicos da região, como cores terrosas e objetos que evocam a cultura nordestina.



A divisão entre VIP e Xepa ganha destaque nesta edição com uma representação ainda mais contrastante. A cozinha VIP apresenta cadeiras de camurça, uma parede que remete a mármore e detalhes dourados que vão da pia até os talheres. Um "VIP" brilhante na parede reforça o luxo do espaço. Por outro lado, a cozinha da Xepa é propositalmente simples, destacando a desigualdade entre os grupos.



Logo na entrada da casa, um grafite colorido dá as boas-vindas aos brothers. Ao lado, um espaço com sofás convida os brothers para as confabulações de votos. Um painel com a imagem de um rio e duas cadeiras completam a cena. A área próxima à entrada também exibe elementos praianos, com bancos de madeira, plantas e um esquema de cores que destaca o laranja.



O segundo quarto homenageia o Fantástico. Com cores marcantes como azul, vermelho e amarelo, o espaço reproduz o palco icônico do Show da Vida. Detalhes que remetem ao programa criam um clima vibrante e energético, refletindo a dinâmica do reality.



O confessionário, onde os brothers votam e fazem o “Raio-X” pela manhã, é totalmente colorido. Com duas poltronas pequenas, além da decoração inspirada em estúdios que representam os diversos programas da Globo ao longo dos 60 anos.



