Depois de conquistar o público no reality show e firmar carreira na música, Flay está vivendo uma nova fase e com novo CEP. A cantora e ex-BBB acaba de se mudar para uma mansão de 650 m² no município de Parnamirim, a apenas 17 km de Natal, capital do Rio Grande do Norte. O imóvel de alto padrão, alugado por cerca de R$ 11 mil por mês, fica em um condomínio fechado de luxo e foi escolhido para ser o lar da artista e do filho, Bernardo.

Mesmo com compromissos em São Paulo, onde Flay também mantém residência, a cantora afirmou que pretende se dividir entre os dois endereços e que o novo lar no Nordeste será um espaço para acolher sua família com mais tranquilidade e privacidade.

Detalhes da mansão de Flay no RN

A nova casa da cantora Flay no Rio Grande do Norte impressiona pelos 650 m² de área construída e pelos ambientes internos,além da infraestrutura completa oferecida pelo condomínio onde ela está localizada.

O imóvel possui cinco quartos, sendo quatro suítes com dois closets, seis banheiros e amplas salas integradas. Na parte externa, o destaque vai para a piscina com espreguiçadeiras, o varandão com jardim arborizado e a cozinha gourmet com churrasqueira e forno à lenha.

Já nas áreas comuns do condomínio, Flay tem acesso a espaços exclusivos, como salão de festas, quadras esportivas, squash, spa, sauna e salão de jogos. Tudo isso a apenas 17 km da capital potiguar.