Todo mundo tem aquele cantinho da casa que parece menor do que realmente é. Às vezes, a metragem é limitada mesmo. Mas em muitos casos, a impressão de ambiente apertado tem mais a ver com escolhas de cor do que com o tamanho em si.

Se o espaço parece abafado, escuro ou pesado, talvez seja hora de repensar a paleta. E não, não estamos falando só de pintar tudo de branco. Existe uma cartela inteira de cores que ampliam o ambiente e alteram a sensação de tamanho.

A seguir, mostramos quais tons funcionam melhor, como usá-los em cada tipo de cômodo e quais truques visuais fazem toda a diferença.

5 cores que ampliam o ambiente: quais funcionam de verdade?

As cores claras são as grandes aliadas de quem busca amplitude, mas isso não significa se limitar ao branco puro. Há uma gama de tons suaves que criam profundidade, leveza e uniformidade visual, o que amplia o campo de visão.

Branco (quente ou frio): amplifica a luz e faz o espaço parecer mais aberto. Aposte em tons off-white ou branco gelo para evitar o aspecto hospitalar;

Bege claro ou areia: essa cor aquece o ambiente sem pesar e mantém a sensação de amplitude. Combina bem com madeira clara e móveis neutros;

Cinza claro: é moderno, versátil e ótimo para quem quer fugir do bege. Use em paredes e teto para um efeito clean e contemporâneo;

Azul claro ou azul acinzentado: transmite tranquilidade e amplia o espaço visualmente. É ideal para quartos e banheiros pequenos; Verde suave (como o verde-sálvia): traz um efeito de frescor e leveza, perfeito para ambientes de descanso. Funciona bem em cozinhas compactas e lavabos.

Sala de estar usando o tom bege claro, com os móveis combinando também em tons claros Freepik

Onde usar cores que ampliam o ambiente para aproveitar melhor seus efeitos?

Nem todo tom funciona da mesma forma em qualquer cômodo. Entender como a luz natural e os móveis interagem com a cor é fundamental para tirar o melhor proveito das tonalidades claras.

Sala de estar pequena: use tons claros nas paredes e no teto. Se quiser destacar uma parede, escolha um tom pastel suave. Combine com cortinas em tecidos leves e móveis de linhas finas;



use tons claros nas paredes e no teto. Se quiser destacar uma parede, escolha um tom pastel suave. Combine com cortinas em tecidos leves e móveis de linhas finas; Quartos compactos: aposte em azul claro, verde suave ou bege. Essas cores acalmam e ampliam visualmente. Roupa de cama clara e espelhos também ajudam a criar a sensação de espaço;



aposte em azul claro, verde suave ou bege. Essas cores acalmam e ampliam visualmente. Roupa de cama clara e espelhos também ajudam a criar a sensação de espaço; Banheiros ou lavabos: o branco continua sendo imbatível, mas variações como cinza claro ou azul acinzentado dão um ar sofisticado. Aposte em iluminação bem distribuída e metais cromados;

o branco continua sendo imbatível, mas variações como cinza claro ou azul acinzentado dão um ar sofisticado. Aposte em iluminação bem distribuída e metais cromados; Cozinhas pequenas: o verde-claro e o branco são ótimos aliados. Prefira armários com acabamento acetinado ou brilhante, que ajudam a refletir luz.

Como usar as cores a seu favor: truques visuais que funcionam

Não basta escolher a cor certa, é preciso saber onde e como aplicar. Esses pequenos truques de decoração podem aumentar ainda mais o efeito de amplitude:

Pinte o teto e paredes no mesmo tom claro: isso cria continuidade visual e evita cortes que diminuem o ambiente;



isso cria continuidade visual e evita cortes que diminuem o ambiente; Use o mesmo piso em todo o espaço: a uniformidade ajuda a alongar o campo de visão;



a uniformidade ajuda a alongar o campo de visão; Espelhos estratégicos: refletem luz e duplicam o espaço visualmente;



refletem luz e duplicam o espaço visualmente; Evite contrastes muito fortes: tons escuros em excesso "fecham" o espaço e criam sensação de abafamento;

tons escuros em excesso "fecham" o espaço e criam sensação de abafamento; Escolha cortinas na mesma paleta da parede: isso evita interrupções visuais e amplia a percepção de altura.

Cortina, piso e móveis combinando com alguns destaques para as plantas Freepik

Os móveis também influenciam na sensação de espaço?

Sim! Não adianta ter paredes claras e preencher o ambiente com móveis escuros e volumosos. Para reforçar o efeito das cores que aumentam o ambiente, opte por: