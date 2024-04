A escolha do porcelanato interfere muito na decoração do seu ambiente

Quando se trata de escolher o porcelanato para sua casa, as cores podem ser uma viagem mais surpreendente do que imaginamos. Não é só uma questão de escolher entre branco, bege ou cinza – o mundo dos porcelanatos é uma paleta de inúmeras possibilidades, pronta para combinar com sua personalidade e estilo de decoração.

Com um olhar apurado, a escolha do tom certo pode transformar completamente o ambiente, conferindo desde uma sensação de amplitude até um toque de sofisticação.

Agora, vamos descomplicar esse processo e explorar o universo cromático dos porcelanatos.

Como escolher a cor do seu porcelanato

Escolher a cor do porcelanato é mais arte do que ciência. É preciso pensar na atmosfera que você deseja criar em cada ambiente. Para áreas sociais como a sala de estar, cores claras podem conferir uma sensação de espaço e luminosidade. Já para locais de descanso, como os quartos, tons mais quentes e acolhedores podem ser ideais.

O que levar em conta ao escolher a cor?

Não é só a estética que conta. A funcionalidade e a manutenção também são cruciais. Cores mais escuras podem ser lindas, mas tendem a mostrar mais a poeira e as manchas. Se você tem crianças ou pets, talvez seja mais prático escolher cores que disfarçam melhor a sujeira do dia a dia.

Além disso, considere a iluminação do espaço. Em ambientes com pouca luz natural, por exemplo, um porcelanato mais claro pode ajudar a clarear o ambiente.

Quais cores de porcelanato existem?

Quando falamos em cores de porcelanato, muitos se surpreendem com a variedade disponível. Além dos clássicos neutros, há porcelanatos que imitam madeira, pedras, cimento e até metais. Há também opções vibrantes e estampadas, que podem agir como um ponto focal em um cômodo ou criar um efeito decorativo singular.

Quais são os tipos de porcelanato?

O porcelanato se divide em algumas categorias: técnico, esmaltado, acetinado, polido e porcelanato líquido. O técnico é muito resistente e ideal para áreas de alto tráfego. O esmaltado oferece uma gama mais ampla de cores e desenhos.

O acetinado tem um brilho discreto e é menos escorregadio, perfeito para banheiros e cozinhas. O polido, com seu brilho intenso, é uma escolha comum para salas. E o porcelanato líquido, uma tendência mais recente, cria uma superfície contínua que pode ser customizada em diversas cores e padrões.

5 dicas para escolher o porcelanato ideal



O porcelanato ideal deve combinar com a sua decoração e também ser funcional, sofisticado e bonito. Saiba a seguir as 5 dicas para acertar na escolha do porcelanato.

1. Considere a continuidade visual

Se o objetivo é ampliar visualmente o espaço, escolha porcelanatos de cores claras e mantenha um padrão cromático semelhante entre os cômodos.

2. Use cores para delimitar áreas

Em ambientes integrados, você pode usar diferentes cores de porcelanato para definir "zonas" sem a necessidade de paredes.

3. Crie contrastes com móveis e acessórios

Se optar por um porcelanato neutro, você pode brincar com cores mais ousadas em móveis e decoração, o que permite alterar a paleta de cores sem grandes reformas.

4. Experimente antes de decidir

Muitos fornecedores oferecem amostras. Leve-as para casa e veja como a cor se comporta com a iluminação natural e artificial em diferentes momentos do dia.

5. Pense no futuro

Embora possa ser tentador escolher uma cor de porcelanato da moda, lembre-se de que os gostos e tendências podem mudar. Cores neutras tendem a ser mais atemporais e versáteis.

A escolha do porcelanato certo pode ser uma jornada criativa e emocionante, onde cada tonalidade abre um leque de possibilidades para o design de interiores. Com essas dicas em mente, você estará bem equipado para fazer uma escolha que não apenas realça a beleza de sua casa, mas também facilita a vida cotidiana.

E para ter a combinação perfeita entre porcelanato e decoração é necessário também garantir a limpeza correta do seu ambiente. A seguir veja alguns produtos que podem te ajudar a ter a higienização certa do seu porcelanato.

4 produtos para vão te ajudar a limpar o seu porcelanato

O porcelanato é um tipo de piso conhecido pela facilidade de limpeza, mas, requer alguns cuidados. Veja uma lista de produtos que podem ser utilizados na manutenção sem comprometer o seu piso.

1. Multiuso Ogê Limpador Concentrado

Produto elaborado para limpeza e manutenção de superfícies tratadas. Indicado na limpeza de pisos impermeabilizados em geral, porcelanatos, mantas acrílicas e carpetes de madeira, azulejos e demais superfícies laváveis. Compre o seu aqui!

Multiuso OGÊ Limpador Concentrado Limpa Piso Porcelanato 5L Divulgação

2. Limpa porcelanato Sanol

Detergente concentrado para uso diário ou conforme a necessidade em superfícies de porcelanato. Pode ser usado nos pisos, mesas, bancadas, sem restrições. Gostou? Garanta o seu!

Azulim porcelanatos lavanda 750mL Divulgação

3. Azulim porcelanato Citrus 750mL

Serve para os seguintes tipos de superfícies: fórmicas, armários formicados, cerâmicas, granito, azulejos, porcelanatos, fogões, geladeiras internas e externas, microondas, paredes pintadas com pintura látex, pisos com epóxi. Compre aqui!

Azulim porcelanato Citrus 750mL Divulgação

4. Azulim porcelanatos lavanda

O Limpa Porcelanato 750ml Azulim Lavanda é um limpador que elimina gorduras dos mais diversos tipos de superfícies de maneira rápida e sem esforço, deixando um agradável cheirinho de limpeza. Adquira o seu!

Azulim porcelanato Citrus 750mL Divulgação

E aí, gostou das dicas?

Então, continue acompanhando os conteúdos da coluna Casa & Decoração. Aqui você encontra dicas incríveis de decoração, reformas, organização, jardinagem e muito mais!

Aproveite e leia também: Kitnet pequena? Saiba como decorá-la de maneira simples e acolhedora