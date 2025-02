Tendências de cores em 2025: escolha a cor ideal para fachada da sua casa

A cor da fachada além de ser uma escolha estética é também uma extensão da personalidade dos moradores e do estilo arquitetônico da casa. Mais do que um elemento visual, ela impacta a percepção do ambiente, transmitindo sensações de acolhimento, modernidade ou ousadia.

Em 2025, as paletas vêm carregadas de autenticidade, inspiração na natureza e sofisticação, refletindo as novas tendências globais de design. Seja para criar um refúgio tranquilo ou destacar a arquitetura, a escolha das cores se torna um aspecto essencial na valorização do imóvel e na harmonia com o entorno.

Tons terrosos: aconchego e elegância

Os tons terrosos seguem em alta, trazendo acolhimento e uma conexão direta com a natureza. Se antes essas cores eram limitadas a detalhes e revestimentos, agora ganham destaque em fachadas inteiras.

Marrom avermelhado: evoca a terra batida e a cerâmica artesanal, trazendo um toque sofisticado e natural;



evoca a terra batida e a cerâmica artesanal, trazendo um toque sofisticado e natural; Bege quente: versátil e atemporal, funciona bem tanto em estilos clássicos quanto modernos;



versátil e atemporal, funciona bem tanto em estilos clássicos quanto modernos; Ocre e mostarda: oferecem calor e um visual vibrante sem serem exagerados.

Os tons terrosos seguem em alta, trazendo acolhimento e uma conexão direta com a natureza Paleta de cores gerada com auxílio de IA

Verdes naturais: conexão com o meio ambiente

O verde nunca esteve tão em alta. Inspirado em folhagens e matas, ele surge em tons frescos e vibrantes para fachadas que harmonizam com a paisagem ao redor.

Verde bambu: um verde com toques amarelados, trazendo leveza e frescor;



um verde com toques amarelados, trazendo leveza e frescor; Verde oliva: elegante e discreto, ideal para um estilo mais sofisticado;



elegante e discreto, ideal para um estilo mais sofisticado; Verde musgo: um tom profundo e terroso, perfeito para casas com elementos em madeira.

O verde nunca esteve tão em alta Paleta de cores gerada com auxílio de IA

Azul profundo: sofisticação e tranquilidade

Azuis escuros entram no cenário das fachadas para criar ambientes sofisticados e serenos. Eles são ideais para quem busca um visual moderno e impactante.

Azul marinho: profundo e elegante, transmite seriedade e contemporaneidade;



profundo e elegante, transmite seriedade e contemporaneidade; Azul petróleo: com nuances de verde, proporciona um visual ousado e inovador;



com nuances de verde, proporciona um visual ousado e inovador; Azul acinzentado: perfeito para um estilo urbano e minimalista.

Azuis escuros entram no cenário das fachadas para criar ambientes sofisticados e serenos Paleta de cores gerada com auxílio de IA

Cores ousadas: personalidade e originalidade

Para quem deseja fugir do comum, 2025 também reserva espaço para tons mais intensos e vibrantes. Essas cores são ideais para detalhes arquitetônicos ou para quem quer uma fachada cheia de personalidade.

Vermelho rumors: um vermelho profundo, marcante e cheio de energia.



um vermelho profundo, marcante e cheio de energia. Roxo basil: misterioso e criativo, indicado para projetos inovadores.



misterioso e criativo, indicado para projetos inovadores. Terracota queimada: mistura entre laranja e marrom, ideal para um estilo mediterrâneo.

Para quem deseja fugir do comum, 2025 também reserva espaço para tons mais intensos e vibrante Paleta de cores gerada com auxílio de IA

Brancos quentes: minimalismo

Os brancos nunca saem de moda, mas agora surgem com subtons mais quentes e cremosos, tornando-se opções perfeitas para casas modernas e minimalistas.

Branco areia: sutilmente amarelado, transmite aconchego;



sutilmente amarelado, transmite aconchego; Branco gelo: com leves nuances de cinza, é moderno e sofisticado;

com leves nuances de cinza, é moderno e sofisticado; Off-white suave: combina com qualquer tipo de paisagem e materiais.