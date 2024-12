A cada ano, a Pantone, uma empresa americana especializada em cores e sistemas de cores, escolhe a cor do ano, que se torna um símbolo das tendências globais. Com base em análises detalhadas de eventos culturais, sociais e econômicos, a Pantone seleciona uma cor que reflete o estado emocional e cultural do mundo. Esta cor influencia várias indústrias, incluindo design de interiores, moda e arte. Para 2025, a cor escolhida é o Mocha Mousse, um tom sofisticado de marrom.

Como a Pantone escolhe a cor do Ano?

A Pantone é mundialmente reconhecida como uma autoridade em cores e sistemas de cor. Cada ano, seus especialistas em cores selecionam a "Cor do Ano", após uma análise detalhada de uma série de tendências emergentes, incluindo movimentos culturais, sociais, e até mesmo fatores econômicos. Eles observam como a cor aparece em diversos campos, como arte, design, e moda, e como ela pode refletir as emoções do momento.

O objetivo é identificar uma cor que não apenas ressoe com o que está acontecendo no mundo, mas também tenha o poder de impactar as escolhas estéticas no futuro próximo.

Mocha Mousse: a cor Pantone de 2025 na decoração

O Mocha Mousse (Pantone 17-1230) é um tom de marrom sofisticado e acolhedor, que traz uma sensação de elegância discreta. Em termos de decoração, esse tom é extremamente versátil e fácil de integrar em diversos ambientes. Ele combina bem com tons neutros como o bege e o branco, criando um espaço harmonioso e aconchegante.

Para adicionar profundidade ao ambiente, a cor pode ser combinada com tons de verde, azul, e até mostarda, criando um contraste acolhedor, mas ao mesmo tempo moderno.

Mocha Mousse é uma ótima opção para quem busca ambientes sofisticados, aconchegantes e cheios de personalidade Divulgação/Pantone

Essa tonalidade é ideal para espaços como salas de estar, quartos e escritórios, onde se deseja um toque de sofisticação sem perder a sensação de acolhimento. O Mocha Mousse também é uma excelente escolha para móveis de madeira, acabamentos metálicos em dourado ou cobre, e acessórios em veludo ou couro, que complementam o estilo luxuoso e contemporâneo da cor.

Como usar a cor Mocha Mousse nos ambientes?

Apesar de ser uma cor de fundo, o Mocha Mousse pode se destacar em vários pontos de um ambiente. Por exemplo, em uma sala de estar, a cor pode ser aplicada nas paredes ou como um tom para sofás e poltronas, criando um cenário tranquilo e sofisticado. Nos quartos, ela traz uma atmosfera de relaxamento e intimidade, perfeita para quem busca um refúgio acolhedor.

Apesar de ser uma cor de fundo, o Mocha Mousse pode se destacar em vários pontos de um ambiente Divulgação/Pantone

Além disso, o Mocha Mousse pode ser utilizado em elementos decorativos, como cortinas, almofadas e tapetes, criando contrastes interessantes com tons metálicos ou até mesmo com cores mais vibrantes, sem perder o toque elegante. Ao ser combinado com peças de madeira escura ou com mármore, a cor também pode trazer uma sensação de equilíbrio e classe ao ambiente.