Quando o assunto é acabamento de bancadas, especialmente na hora de projetar uma cozinha funcional e elegante, a dúvida mais comum é “granito ou mármore para cozinha, qual escolher?” As duas pedras naturais são clássicas na arquitetura brasileira e são marcadas pela beleza atemporal, mas possuem características bem distintas que influenciam diretamente na durabilidade, manutenção e custo-benefício do projeto.

A escolha ideal depende não só da estética, mas também do tipo de uso que o ambiente vai ter. Nesta matéria, você vai entender as diferenças entre granito e mármore, suas vantagens, limitações e em quais espaços cada um funciona melhor inclusive no banheiro, onde a decisão também exige atenção.

Granito: resistência e praticidade para o dia a dia

O granito é uma rocha ígnea formada pelo resfriamento lento do magma, composta principalmente por quartzo, feldspato e mica. Essa composição confere ao material alta resistência a riscos, impactos e temperaturas elevadas, tornando-o ideal para cozinhas, onde o uso é intenso e há exposição constante a calor e umidade.

Vantagens do granito

Durabilidade: resistente a riscos e impactos;



resistente a riscos e impactos; Resistência ao calor: suporta panelas quentes sem danos;



suporta panelas quentes sem danos; Baixa porosidade: menor absorção de líquidos, reduzindo o risco de manchas;

menor absorção de líquidos, reduzindo o risco de manchas; Variedade de cores e padrões: disponível em diversas tonalidades, adaptando-se a diferentes estilos de decoração.

Desvantagens do granito

Necessidade de selagem periódica: para manter sua resistência a manchas;

Textura mais granulada: pode não agradar a todos os gostos estéticos.

Mármore: elegância e sofisticação

O mármore é uma rocha metamórfica originada do calcário, composta principalmente por calcita. É conhecido por sua aparência elegante, com veios marcantes que conferem um visual diferenciado aos ambientes. No entanto, sua porosidade e menor resistência exigem cuidados específicos, especialmente em áreas de uso intenso como a cozinha.

Vantagens do mármore

Estética refinada: veios naturais que proporcionam um visual luxuoso;



veios naturais que proporcionam um visual luxuoso; Toque suave e frio: agradável ao tato, ideal para ambientes de descanso;

agradável ao tato, ideal para ambientes de descanso; Variedade de cores: disponível em tons claros e escuros, adaptando-se a diferentes estilos.

Desvantagens do mármore

Alta porosidade: absorve líquidos facilmente, propenso a manchas;



absorve líquidos facilmente, propenso a manchas; Sensibilidade a ácidos: substâncias como vinagre e limão podem causar corrosão;



substâncias como vinagre e limão podem causar corrosão; Menor resistência a riscos e impactos: pode lascar ou arranhar com facilidade;



pode lascar ou arranhar com facilidade; Necessidade de manutenção frequente: requer selagem regular e limpeza cuidadosa.

A escolha ideal depende não só da estética, mas também do tipo de uso que o ambiente vai ter Freepik

Granito ou mármore para cozinha: qual é o mais indicado?

Para cozinhas, o granito é geralmente a escolha mais recomendada devido à sua resistência e durabilidade. Suporta bem o uso diário, é menos propenso a manchas e danos causados por calor ou utensílios cortantes.

O mármore, embora esteticamente atraente, requer cuidados constantes e pode não ser a melhor opção para áreas de preparo de alimentos

E no banheiro, qual pedra escolher?

No banheiro, tanto o granito quanto o mármore podem ser utilizados, dependendo do estilo desejado e do nível de manutenção que se está disposto a realizar. O mármore confere um ar de luxo e sofisticação, sendo ideal para lavabos ou banheiros de uso menos intenso.

Já o granito é mais resistente à umidade e produtos de higiene, sendo mais indicado para banheiros de uso diário.