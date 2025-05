Na hora de reformar, surgem dúvidas que vão além da escolha do piso ou da cor da tinta. E uma delas é: usar argamassa pronta ou tradicional? A escolha entre essas duas opções pode influenciar diretamente no tempo da obra, no custo final e até na durabilidade do acabamento.

A argamassa é um dos materiais mais utilizados em qualquer reforma, seja para assentar pisos e azulejos, revestir paredes ou preparar superfícies. E embora tenham funções parecidas, a argamassa feita na obra e a industrializada têm características bem distintas. A seguir, entenda qual faz mais sentido para o seu projeto.

Qual a diferença entre argamassa pronta e a tradicional?

A argamassa tradicional, também chamada de argamassa virada, é preparada na obra com a mistura de cimento, areia e água. Já a argamassa pronta (industrializada) vem em sacos secos e apenas precisa ser misturada com água, sem necessidade de adicionar outros ingredientes.

Argamassa pronta

Mistura: vem pronta, só adicionar água;



vem pronta, só adicionar água; Controle de qualidade: controle industrial;



controle industrial; Tempo de preparo: mais rápido;



mais rápido; Custo: mais cara, mas com menos desperdício;

mais cara, mas com menos desperdício; Indicação: assentamento de pisos, azulejos, porcelanatos e áreas internas.

Argamassa tradicional

Mistura: feita na obra;



feita na obra; Controle de qualidade: depende do profissional;



depende do profissional; Tempo de preparo: mais demorado;



mais demorado; Custo: mais barata por m²;

mais barata por m²; Indicação: revestimentos simples e alvenaria.

Para pequenos reparos e reformas rápidas, a pronta oferece mais praticidade e segurança. Já para obras maiores, a tradicional ainda tem seu espaço Freepik

E quando vale a pena usar cada uma?

A seguir veja se vale a pena usar a argamassa pronta ou a tradicional para sua obra:

Quando usar a argamassa pronta?

A argamassa pronta é ideal para pequenas reformas e reparos, especialmente em ambientes internos como cozinhas, banheiros, lavanderias e varandas. Como ela tem um tempo de cura bem definido e composição padronizada, oferece mais segurança para quem não tem tanta experiência com obra.

Também é uma ótima opção quando a reforma acontece por etapas ou nos finais de semana, já que permite usar exatamente a quantidade necessária, evitando sobras e desperdícios.

Quando usar argamassa tradicional?

Em obras maiores, como construção de muros ou reboco de paredes externas, a argamassa tradicional costuma ser mais viável financeiramente, principalmente quando se tem mão de obra qualificada e controle adequado da mistura.

Ela também é mais indicada quando há necessidade de um preparo com proporções específicas, como para chapisco ou em regiões onde o acesso a argamassas industrializadas é limitado.

Qual tem melhor custo-benefício?

Se o foco é praticidade, padronização e agilidade, a argamassa pronta ganha pontos, principalmente para quem busca um acabamento mais preciso e quer evitar retrabalho.

Já a argamassa tradicional pode ser vantajosa no custo por metro quadrado, mas exige atenção na dosagem e maior tempo de preparo. Um pequeno erro na mistura pode comprometer o desempenho da obra.