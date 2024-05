Todo ano inovações tecnológicas em construção civil surgem visando tornar o processo mais ágil, seguro, rentável, moderno, econômico e sustentável, em 2024 não seria diferente.

Descobrimos 7 inovações tecnológicas em construção civil que prometem trazer mais facilidade na área, segurança para os trabalhadores e possibilidades para os clientes.

7 inovações tecnológicas na construção civil

Veja a seguir quais são as novidades tecnológicas que estão inovando o ramo da construção civil.

1. Drones e Robôs

Pode parecer coisa de filme, mas é a realidade. Visto que podem chegar a grandes alturas e mostrar a vista de cima do projeto, os drones já estão se tornando essenciais para monitoramento, coleta de dados e inspecionamento de obra. Enquanto isso, os robôs vêm para efetuar tarefas repetitivas, agilizando o tempo da equipe e permitindo que atuem em outras etapas.

2. Inteligência artificial

A inteligência artificial é outra que promete tornar a vida no escritório e no canteiro de obras mais facilitada. Graças à capacidade de processamento e repetição, podem atuar em softwares ou maquinários, efetuando tarefas mecânicas e repetitivas. Desse modo, a equipe foca os esforços em outras necessidades, agilizando os processos e otimizando o tempo de todos.



3. Bioconcreto

O bioconcreto é um material que chegou para substituir o concreto comum em obras de reparos. Graças à sua composição expansiva, ele é capaz de preencher fissuras em um edifício e garantir sua integridade. É uma alternativa mais econômica pois evita quebra-quebra e desperdício de concreto.

4. Tijolos ecológicos

Além do bioconcreto, outra tendência que vem tomando o campo da construção civil são os tijolos ecológicos. Eles são fabricados com materiais reciclados e mais leves que os tijolos comuns, o que permite que sejam transportados e aplicados mais rapidamente. Ou seja, mais econômicos e eficientes. É uma boa opção para quem procura uma construção mais sustentável.

5. Construção modular

Na construção modular, o projeto é montado fora do canteiro de obras, em espaços próprios. Tendo todas as bases finalizadas, elas são levadas até o local da construção, onde são encaixadas uma na outra até formar a estrutura. Feito isso, só é necessário finalizar adicionando parte elétrica, hidráulica e pintura. É um modelo que evita desperdícios e gastos.

6. Tinta fotovoltaica

Ao ser aplicada nos vidros dos edifícios, a tinta fotovoltaica passa a usar a radiação solar para gerar energia. Desse modo, é possível ter uma fonte natural de energia e economizar o gasto com eletricidade.

7. BIM

O BIM (Building Information Modeling) é um método de trabalho que permite ter um panorama geral sobre a construção antes mesmo de ela acontecer. Isso porque, além de trazer uma réplica em 3D do projeto, é capaz de mostrar os custos, materiais necessários, quantidade de pessoas ideal para a construção e diversas outras informações essenciais. Desse modo, evita desperdício, perda de tempo e permite ter um controle mais preciso sobre o projeto.

As tecnologias da construção civil permitem que uma construção rápida e bem acabada, para isso não podemos nos esquecer das principais ferramentas que também auxiliam na obra.

5 ferramentas para ajudar na construção civil

A seguir separamos 5 ferramentas que são essenciais para em uma construção

1. Bosch Parafusadeira Furadeira

Bosch Parafusadeira Furadeira Gsr 1000 Smart 12V Com 1 Bateria 1 Carregador E Maleta

Máxima autonomia: garante até 600 parafusamentos por carga. Garante uma melhor relação performance, autonomia e custo-benefício do mercado em 12V. Interruptor de velocidade variável para melhor controle e qualidade dos seus trabalhos. Potente com torque de 15 Nm. Vem com luz de LED e Indicador de status da bateria. Garanta a sua!

2. Boxer Inversora de Solda

Boxer Inversora De Solda 140A Touch145 220V Com Função Tig Raspagem E Acessórios

Solda eletrodos tipo: E7018, Ferro Fundido, Inox. Controle de arco inteligente em tempo real. Hot Start, Arc Force. 2 em 1. Solda Tig ou eletrodos, apenas com um acessório opcional. Composição: chapa de aço com pintura eletrostática e plástico. Compre a sua!

3. Furadeira Parafusadeira

Furadeira Parafusadeira Impacto 18V Bosch GSB185LI-1B Sem Fio, 1 bateria

Motor brushless que oferece o dobro de vida útil e 30% mais autonomia. Mandril metálico que trava o acessório e oferece mais resistência e durabilidade. Luz led que oferece maior visibilidade em locais com pouca luz. Ideal para parafusar e perfurar em madeira, metal, alvenaria e drywall. Monitoramento da temperatura da bateria em display, garantindo maior vida útil. Aproveite a oferta!



4. WAP Serra Circular Elétrica Manual

WAP Serra Circular Elétrica Manual 500W 5700 Rpm Esc 1500 Com Guia Laser Segurança Safe System E Disco De Corte 185Mm Para Cortar Madeira 220V

Possui empunhadura emborrachada.Base com ajuste de 0° até 45°.Bocal direcionador de resíduos.Cabo elétrico de 2 metros, e vem com suporte de chave Allen.Possui o Safe System, um protetor do disco que traz mais segurança para o operador. Compre aqui!

5. Bosch Kit de Pontas e Soquetes

Bosch Kit de Pontas e Soquetes Para Parafusar Com 43 Peças

Ideais para diferentes aplicações de aparafusamento e fixação. Alto desempenho nas aplicações. Kit com grande variedade de pontas e soquetes para diversas aplicações de aparafusamento e fixação. A zona de torção cônica das pontas absorve a força e vibração durante as aplicações executando todos os parafusos com facilidade. Adquira aqui!

