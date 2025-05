Durante os meses mais frios, é comum que o chuveiro pareça não dar conta de aquecer a água. Isso acontece por uma combinação de fatores: a temperatura da água que chega da rua está mais baixa, e o chuveiro precisa de mais energia para aquecê-la. Quando o equipamento não é potente o suficiente ou apresenta algum desgaste, o banho morno pode virar um verdadeiro problema.

Entre os principais motivos, estão:

resistência queimada ou desgastada;



fiação inadequada para o modelo de chuveiro;



chuveiro com baixa potência (abaixo de 5500w para dias frios);



alta vazão de água, que dificulta o aquecimento rápido;

ligação elétrica feita incorretamente.

Como manter a temperatura da água estável no inverno

Para evitar oscilação e garantir um banho confortável, alguns cuidados podem ajudar. O primeiro passo é ajustar a vazão da água: quanto menor, mais quente ela tende a sair. Além disso, verifique se o disjuntor e a fiação estão de acordo com a potência do chuveiro, evitando quedas de energia ou superaquecimento.

Outras boas práticas incluem:

manter o registro de água parcialmente fechado;



deixar o chuveiro na posição “inverno” e evitar trocas frequentes;



usar resistências originais do fabricante;

evitar usar outros eletrodomésticos ao mesmo tempo, como ferro ou micro-ondas.

Com alguns ajustes simples e atenção à manutenção, é possível garantir banhos quentinhos e confortáveis mesmo nos dias mais gelados Onzeg de Getty Images Signature

Pode esquentar demais? Cuidado com o choque térmico

Se por um lado o chuveiro frio é desconfortável, esquentar demais também é um problema. A água muito quente pode causar ressecamento da pele, queda de pressão e desmaios, especialmente em banhos prolongados e em banheiros mal ventilados.

Além disso, o aumento exagerado da temperatura pode danificar o chuveiro e elevar significativamente a conta de luz. O ideal é manter a água entre 35°C e 38°C, temperatura considerada confortável e segura.

Quando é hora de trocar o chuveiro?

Se mesmo com todas as dicas o chuveiro continua fraco, pode ser hora de trocar o chuveiro. Opte por versões eletrônicas, que permitem ajustar a temperatura com mais precisão, ou modelos com pressurizador embutido, que melhoram a vazão sem perder o aquecimento.

Modelos com potência entre 6.800w e 7.500w são ideais para regiões mais frias e para famílias que compartilham o banheiro em horários semelhantes.