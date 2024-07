Ao escolher o chuveiro ideal para o seu banheiro, é importante optar por um modelo que se encaixe no espaço do seu box e atenda às suas necessidades específicas

Trocar o chuveiro pode ser uma tarefa desafiadora quando o equipamento queima até porque ninguém merece tomar banho gelado, certo? Porém, ao contrário do que muita gente pensa, fazer a troca do chuveiro não é algo complicado.

Portanto, fique tranquilo: não é necessário chamar um profissional para resolver o problema! Seguindo alguns passos básicos, é possível fazer a substituição por conta própria e, claro, economizar um bom dinheiro.

Primeiramente, é preciso conhecer os tipos de chuveiro

Existem diversos tipos de chuveiros disponíveis no mercado, cada um com suas características e funcionalidades específicas, e é fundamental entender as diferenças entre eles para escolher o que melhor atende às suas necessidades.

chuveiro elétrico: é alimentado por uma resistência conectada à rede elétrica, responsável por aquecer a água diretamente no momento do uso;



é alimentado por uma resistência conectada à rede elétrica, responsável por aquecer a água diretamente no momento do uso; chuveiro a gás: utiliza gás para aquecer a água, dispensando o uso de eletricidade para esse fim;



utiliza gás para aquecer a água, dispensando o uso de eletricidade para esse fim; chuveiro pressurizado: aumenta a pressão da água através de um pressurizador, garantindo um jato mais forte durante o banho;



aumenta a pressão da água através de um pressurizador, garantindo um jato mais forte durante o banho; chuveiro eletrônico: oferece controle preciso da temperatura da água, permitindo ajustes sem a necessidade de desligar o equipamento;



oferece controle preciso da temperatura da água, permitindo ajustes sem a necessidade de desligar o equipamento; chuveiro híbrido: combina tecnologias ao desligar a resistência após atingir a temperatura desejada, continuando o aquecimento com energia solar ou a gás.

6 passos para trocar o chuveiro

Independentemente do modelo escolhido, as instruções gerais para a troca do chuveiro são bastante semelhantes. Confira o passo a passo detalhado a seguir:

1) Confira o modelo a ser trocado

Ao escolher o chuveiro ideal para o seu banheiro, é importante optar por um modelo que se encaixe no espaço do seu box e atenda às suas necessidades específicas. Além do preço, leve em consideração a voltagem disponível em casa, a vazão de água, a qualidade do material, a pressão e o consumo de energia do chuveiro.

2) Desligue o quadro de energia e feche o registro

Para trocar o chuveiro com segurança, desligue a energia elétrica no disjuntor do banheiro ou na tomada próxima ao equipamento. Além disso, é fundamental fechar o registro de água do banheiro para evitar vazamentos.

3) Separe os materiais necessários

Para garantir uma troca de chuveiro sem acidentes, prepare todos os materiais necessários com antecedência:

alicate;



chave Philips;



chave teste;



chave de fenda;



conector elétrico de porcelana;



escada;



fita isolante;



fita veda-rosca;



furadeira.

Nunca utilize ferramentas com cabos desencapados, já que o revestimento de borracha dessas ferramentas é essencial para prevenir descargas elétricas. Além disso, não se esqueça de usar sapatos com solas de borracha, que oferecem estabilidade e proteção.

4) Faça a remoção do chuveiro antigo

Para substituir o chuveiro antigo, remova todas as fitas isolantes do aparelho e, utilizando uma chave de fenda, desconecte os cabos elétricos, sendo dois para a rede elétrica e um fio terra identificado pela cor verde.

Com cuidado, desenrosque o chuveiro antigo da parede e aplique fita veda rosca no cano, envolvendo-o oito vezes no sentido horário para que não haja vazamentos após a nova instalação.

5) Instale o novo chuveiro

Durante a instalação, vede todas as conexões com fita isolante e, ao conectar os novos fios no conector, certifique-se de parafusá-los corretamente para evitar superaquecimento e um possível desligamento do disjuntor.

Por fim, siga as instruções do manual do chuveiro para posicionar corretamente a mangueira e realizar os últimos ajustes necessários, garantindo uma instalação adequada e evitando danos ao equipamento.

6) Agora é só se certificar de que está tudo pronto!

Antes de ligar a chave geral, abra o registro de água e deixe que ela corra por alguns instantes para reduzir o risco de danos à nova resistência e aumentar a possibilidade de detectar vazamentos causados por vedação inadequada.

Pronto! Se estiver tudo em ordem, desligue o chuveiro e ligue o disjuntor de energia elétrica.

Quais cuidados ter com o novo chuveiro?

Após instalar seu chuveiro, é essencial tomar alguns cuidados para garantir o bom funcionamento e a segurança.

Durante o uso, é fundamental usar o termostato com cuidado, evitando ajustar a temperatura enquanto o chuveiro está ligado para evitar problemas de climatização. Além disso, é crucial ficar atento a qualquer sinal de formigamento ao tocar no chuveiro, pois isso pode indicar corrente elétrica passando, necessitando ajustes imediatos.

Além disso, para prolongar a vida útil do chuveiro, é importante monitorar a pressão da água. A regulação adequada pode fazer toda a diferença, influenciando tanto positivamente quanto negativamente na durabilidade do aparelho.