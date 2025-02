Embora muitos pensem que trocar o registro e a resistência do chuveiro exige conhecimentos avançados, o processo é mais simples do que parece quando se tem as ferramentas adequadas e seguindo o passo a passo correto.

Seja para resolver vazamentos, melhorar a pressão da água ou corrigir problemas de aquecimento, conhecer o processo de substituição é essencial para manter o chuveiro funcionando perfeitamente.

Como trocar o registro do chuveiro

A substituição do registro do chuveiro é necessária quando há vazamentos ou dificuldade para regular a vazão da água. Veja os passos para realizar a troca corretamente.

Desligue o registro geral

Antes de iniciar, feche o registro geral de água da casa. Isso evita desperdícios e garante segurança durante a manutenção.

Remova o acabamento e o mecanismo

Utilize uma chave de fenda para retirar o acabamento do registro. Em seguida, com uma chave ajustável, remova o dispositivo interno, peça responsável por controlar a vazão da água dentro do registro, com cuidado para não danificar as roscas.

Substitua o dispositivo

Compre um dispositivo novo compatível com o modelo do seu chuveiro. Para identificar o mecanismo correto, consulte o manual do chuveiro ou leve a peça antiga a uma loja de material de construção.

Os mecanismos podem ter nomes ou códigos específicos indicados pelo fabricante, como "registro universal" ou "modelo exclusivo", então verifique atentamente essas informações antes de comprar.

Em seguida, encaixe o novo registro, certificando-se de apertá-lo bem para evitar vazamentos.

Recoloque o acabamento

Após a substituição, recoloque o acabamento e teste o registro para verificar se está funcionando corretamente.

Como trocar a resistência do chuveiro

A resistência é responsável por aquecer a água do chuveiro e pode queimar com o tempo. Trocar essa peça é simples, mas requer atenção para evitar acidentes.

Desligue a energia elétrica

Por segurança, desligue o disjuntor que alimenta o chuveiro. Isso evita choques elétricos durante a manutenção.

Desmonte o chuveiro

Retire o chuveiro da parede, desrosqueando-o cuidadosamente do encanamento com o auxílio de uma chave ajustável, para evitar danos às conexões.

Desmonte a tampa para acessar a resistência. Ela é geralmente uma peça metálica em espiral ou enrolada, localizada na parte interna do chuveiro. Caso não tenha o manual, identifique-a por sua conexão direta com os fios que aquecem a água. Consulte o manual do fabricante para encontrar os pontos de encaixe corretos.

Remova e substitua a resistência

Desencaixe a resistência queimada com cuidado para não danificar as conexões internas. Coloque a nova peça no lugar, respeitando as orientações do fabricante.

Monte o chuveiro e teste

Recoloque a tampa, fixe o chuveiro na parede e ligue a energia. Abra o registro para testar se o aquecimento está funcionando corretamente.

Seguindo as dicas e o passo a passo apresentados, você garante um banho confortável Freepik

Manutenções seguras

Realizar manutenções no chuveiro exige cuidados para garantir a segurança e a eficiência do serviço. Siga estas orientações para evitar problemas.

Escolha peças de qualidade

Sempre opte por peças originais ou de marcas confiáveis. Componentes de baixa qualidade podem reduzir a vida útil do chuveiro.

Use ferramentas adequadas

Ferramentas específicas, como chave ajustável e alicate de bico, facilitam a troca de peças e evitam danos aos componentes.

Mantenha o manual do chuveiro

Ter o manual do fabricante em mãos ajuda a identificar peças compatíveis e a seguir as orientações de montagem corretamente.

Verifique a instalação elétrica

Certifique-se de que a instalação elétrica está em boas condições antes de substituir a resistência. Fios desgastados podem causar curtos-circuitos.