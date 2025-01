Acabar com a umidade que atinge tanto as paredes quanto os pisos é uma tarefa essencial para não comprometer ainda mais a estrutura da casa

As chuvas de verão, marcadas por pancadas frequentes no final da tarde, agravam problemas como cheiro de mofo e umidade em casas. Esses incômodos, que afetam desde o ar até a estrutura do imóvel, são causados por infiltrações, falta de ventilação e acúmulo de água.

Veja a seguir dicas essenciais para ajudar você a eliminar o cheiro de mofo e resolver a umidade que vem do chão e das paredes.

Saiba como remover o cheiro de mofo

Seja no verão – devido às chuvas – ou no inverno – por causa dos ambientes fechados – o mofo se instala na nossa casa e pode provocar doenças. Além de prejudicar a aparência das paredes e danificar as roupas, o mofo é bastante resistente.

Ele é um fungo reproduzido e espalhado através de esporos que entram em casa pelo ar, objetos ou animais de estimação. Crianças, idosos e gestantes são mais suscetíveis aos problemas de saúde ocasionados pelo mofo. Isso quer dizer que é preciso ter uma atenção especial.

Como eliminar a umidade de casa

Acabar com a umidade que atinge tanto as paredes quanto os pisos é uma tarefa essencial para não comprometer ainda mais a estrutura da casa. Veja a seguir como.

Umidade nas paredes

A umidade nas paredes é um problema comum em muitas residências, especialmente em locais com pouca ventilação ou onde há maior exposição à água, como banheiros, cozinhas e áreas de serviço. Existem diversas causas principais de umidade em imóveis: vazamentos, infiltrações, falta de ventilação ou até mesmo umidade do ar

Umidade que vem do chão

Existem vários produtos, processos e intervenções técnicas para solucionar os problemas de infiltrações, porém, o fundamental antes de tomar qualquer medida é descobrir a causa da infiltração. Somente assim poderá ser definida uma solução eficaz.

