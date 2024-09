O mau cheiro em casa é um problema que pode gerar desconforto, tornando o ambiente menos agradável e até prejudicando o bem-estar. Cheiros de fritura que persistem na cozinha, mofo em ambientes mais úmidos e o mau odor vindo do banheiro são os principais vilões, mas felizmente, é possível eliminá-los com soluções práticas e acessíveis.

Neste artigo, reunimos dicas para você acabar com esses incômodos. Com técnicas fáceis de aplicar no dia a dia, sua casa pode ficar mais perfumada, proporcionando mais conforto para quem vive nela e para as visitas.

Cheiro de mofo

Seja no verão – devido às chuvas – ou no inverno – por causa dos ambientes fechados – o mofo se instala na nossa casa e pode provocar doenças. Além de prejudicar a aparência das paredes e danificar as roupas, o mofo é bastante resistente. Mas nem tudo está perdido, saiba como tirar cheiro de mofo das paredes,armários, guarda-roupas e sapatos.

Cheiro de fritura na cozinha

Se você gosta de cozinhar em casa, sabe como o cheiro de fritura pode se espalhar e permanecer no ambiente por horas. Isso acaba desanimando os amantes da culinária, pois a limpeza que deve ser feita depois de cozinhar pode se tornar um trabalho bastante cansativo.

Porém, para tudo há um jeito! Neste caso, existem diversas maneiras eficazes de neutralizar o odor desagradável da fritura. Confira 7 dicas para afastar de vez esse cheiro dos ambientes de casa!

Mau cheiro do vaso sanitário

Já notou que alguns banheiros exalam mau cheiro? Além do desconforto entre as pessoas que moram na casa, isso pode te constranger com as visitas. Por isso, aproveite e aprenda alguns truques de como tirar mau cheiro do vaso sanitário.

*Conteúdo produzido por estagiária sob supervisão