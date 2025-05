Construída em 1964, a “Strick House” é a única casa projetada por Oscar Niemeyer em território norte-americano e está oficialmente à venda por nada menos que R$112 milhões. Localizada na sofisticada La Mesa Drive, em Santa Mônica (Califórnia), a residência une arquitetura modernista, paisagismo à brasileira e história cinematográfica.

O imóvel foi originalmente encomendado pelo cineasta Joseph Strick e sua esposa, a escritora Anne Strick, após uma viagem ao Brasil onde o casal conheceu a obra de Niemeyer. Impedido de entrar nos Estados Unidos por integrar o Partido Comunista Brasileiro, o arquiteto elaborou o projeto à distância e o enviou por correspondência, delegando a execução a um arquiteto local.

Como é a casa projetada por Niemeyer nos EUA e como foi preservada

Com aproximadamente 400 m² de área construída e 2.400 m² de terreno, a casa conta com quatro suítes, sala de estar espaçosa, piscina, biblioteca e vista privilegiada para o pôr do sol californiano e as montanhas ao fundo.

A planta é fluida, com grandes aberturas para o exterior, jardim no entorno e integração com a paisagem, marcas registradas de Niemeyer. O ambiente interno, modernista e minimalista, foi preservado ao longo das décadas, mas passou por uma cuidadosa reforma estética conduzida pelo casal de arquitetos Michael e Gabrielle Boyd, atuais proprietários do imóvel.

Anne Strick viveu na residência até 2002, quando vendeu a casa a um incorporador que pretendia demolir a estrutura. Foi então que os Boyd, admiradores da arquitetura brasileira, intervieram para preservar a história. Eles compraram a propriedade por US$ 3,5 milhões, reformaram o espaço e deram a ele um novo propósito sem comprometer a essência original.

A garagem, por exemplo, foi transformada em biblioteca. O paisagismo passou a incluir espécies tropicais e o jardim ganhou traços inspirados em Roberto Burle Marx. Já os detalhes datados, como carpetes e linóleo colorido, foram substituídos por acabamentos mais alinhados à estética de Niemeyer, como pisos de madeira clara e mobiliário de época.

A casa é tombada e tem benefícios fiscais

Por seu valor histórico e arquitetônico, a Strick House foi tombada pela cidade de Santa Mônica e está incluída no Mills Act, um programa que concede incentivos fiscais para proprietários que preservam imóveis de interesse cultural. O que reforça não só o prestígio da propriedade, como também sua atratividade para compradores interessados em arquitetura autoral.