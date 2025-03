As cortinas são parte essencial da decoração e também ajudam a controlar a luz e a privacidade em casa. No entanto, mantê-las limpas pode ser um desafio, especialmente as cortinas blackout, que possuem um material mais sensível.

Lavar corretamente, seja na máquina ou à mão, é fundamental para prolongar a vida útil dessas peças. Aprenda aqui as melhores técnicas e dicas para cuidar das suas cortinas.

Como lavar cortina blackout na máquina

As cortinas blackout exigem cuidados específicos por causa do seu revestimento. Seguir os passos certos evita danos e garante uma limpeza eficaz.

Verifique a etiqueta

Antes de qualquer coisa, leia as instruções de lavagem na etiqueta da cortina. Algumas blackouts possuem revestimentos que não suportam lavagem na máquina.

Use o ciclo delicado

Escolha o ciclo mais suave da máquina para evitar rasgos ou danos ao revestimento. A água fria é ideal para proteger o material.

Escolha o sabão correto

Use sabão líquido neutro e evite produtos abrasivos ou com alvejante. Isso ajuda a preservar o revestimento blackout.

Seque corretamente

A secagem é crucial. Evite secadoras; pendure a cortina à sombra em um local bem ventilado. Não torça o tecido para evitar marcas e deformidades.

Como lavar cortinas de tecido na máquina

As cortinas de tecido comum são mais resistentes, mas também precisam de cuidados para manter sua beleza e funcionalidade.

Seguindo essas dicas, você garante a limpeza das suas cortinas sem comprometer sua qualidade e funcionalidade de pixabay

Remova poeira antes de lavar

Antes de colocar a cortina na máquina, use um aspirador ou sacuda suavemente para retirar o excesso de poeira. Isso evita manchas durante a lavagem.

Ajuste o peso

Se a cortina for muito grande, lave apenas uma parte de cada vez para garantir que a máquina funcione de maneira eficiente e não danifique o tecido.

Ciclo de lavagem

Opte pelo ciclo para roupas delicadas ou de tecidos sintéticos. Utilize água fria ou morna, dependendo das instruções na etiqueta.

Secagem e passar

Depois de lavar, pendure a cortina para secar naturalmente. Se for necessário passar, use uma temperatura baixa para não queimar ou danificar o tecido.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia