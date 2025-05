As temperaturas caem e, junto com elas, a resistência de algumas plantas que não estão adaptadas a esse clima. Se você tem espécies tropicais ou ornamentais em casa, é importante saber como cuidar de plantas sensíveis ao frio para evitar que elas murchem, parem de crescer ou até morram durante o inverno e o outono.

Veja a seguir os cuidados ideais para esse período.

Quais plantas sofrem mais com o frio?

Antes de proteger, é essencial identificar. Em geral, as espécies tropicais e de folhas largas são as que mais sofrem no inverno. Exemplos comuns:

jiboia;

samambaia;

antúrio;

zamioculca;

hortênsia;

orquídeas tropicais.

Essas plantas não lidam bem com o vento frio, geada ou mudanças bruscas de temperatura. Já as suculentas, cactos e lavandas, por exemplo, costumam ser mais resistentes.

Como proteger as plantas do frio dentro de casa?

Se você cultiva suas plantas em ambientes internos, vale ficar atento às correntes de ar e à exposição a janelas geladas. Algumas dicas úteis:

afaste os vasos de janelas e portas, especialmente à noite;



use cortinas para bloquear o frio;



agrupe os vasos, juntos, eles trocam umidade e mantêm a temperatura mais equilibrada;

evite regar à noite ou com água fria, prefira a parte da manhã e água em temperatura ambiente.



Ao evitar vento direto, ajustar a rega e escolher as espécies certas, você garante que suas plantas fiquem saudáveis mesmo quando o clima não ajuda Freepik

E as plantas que ficam na varanda ou jardim?

Quem cultiva em áreas externas precisa reforçar a proteção:

cubra com tecido TNT, estopa ou manta térmica agrícola;



evite regar em dias muito frios ou antes de geadas;



substitua o vaso de barro por um de plástico, que aquece mais;



use palha ou casca de pinus sobre a terra para manter a umidade e aquecer a raiz.

se possível, leve os vasos mais frágeis para ambientes cobertos até que as temperaturas se estabilizem.

As 5 melhores plantas para o frio

Se você está começando um jardim agora ou quer incluir espécies mais resistentes, vale apostar em plantas que suportam melhor as baixas temperaturas, como:

azaleias



camélias



lavandas

cravos



alecrim

Essas espécies sobrevivem bem e florescem mais no inverno.