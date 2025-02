Croton, antúrio e copo-de-leite são plantas que aliam beleza e facilidade de cultivo, sendo ótimas opções para adicionar um toque de natureza ao seu lar.

Cada uma delas tem necessidades específicas que, quando atendidas, garantem um crescimento saudável e flores exuberantes. Aprenda como cuidar dessas espécies e mantenha sua casa cheia de vida.

Leia também:

Como cuidar da planta croton

O croton é famoso por suas folhas coloridas e vibrantes, sendo uma planta ideal para quem busca decoração com personalidade.

O croton é famoso por suas folhas coloridas e vibrantes Advantageous_Mutation de pixabay

Luz e localização

O croton adora luz indireta brilhante, mas também tolera um pouco de sol direto, desde que não seja durante as horas mais quentes do dia. Coloque-o próximo a janelas bem iluminadas ou em varandas protegidas.

Rega e umidade

Regue o croton regularmente, mantendo o solo ligeiramente úmido, mas nunca encharcado. Pulverizar água nas folhas é uma boa prática para aumentar a umidade, especialmente em dias secos.

Adubação

Utilize fertilizantes para plantas de folhas a cada dois meses para manter as cores vibrantes. Certifique-se de seguir as instruções do fabricante.

Como cuidar da planta antúrio

O antúrio é conhecido por suas flores brilhantes, que trazem elegância a qualquer ambiente.

O antúrio é conhecido por suas flores brilhantes falco de pixabay

Luz ideal

Prefira locais com luz indireta, como próximo a janelas com cortinas translúcidas. A exposição direta ao sol pode queimar as folhas e comprometer as flores.

Solo e rega

O antúrio precisa de um solo bem drenado e levemente úmido. Regue de duas a três vezes por semana, evitando o acúmulo de água no pratinho do vaso.

Manutenção e podas

Remova folhas secas e flores murchas regularmente para estimular novos crescimentos e manter a planta sempre bonita.

Como cuidar da planta copo-de-leite

O copo-de-leite é uma planta sofisticada e versátil, conhecida por suas flores delicadas em forma de taça.

O copo-de-leite é uma planta sofisticada e versátil Simão Moreira de Pexels

Preferência por áreas úmidas

Esta planta se desenvolve bem em locais com alta umidade, como banheiros com boa iluminação natural. Também é indicada para áreas externas sombreadas.

Rega frequente

Regue o copo-de-leite regularmente, garantindo que o solo esteja sempre úmido, mas não encharcado. Diminua as regas durante o período de dormência, no inverno.

Solo e nutrientes

Um solo rico em matéria orgânica é ideal para o copo-de-leite. Adube mensalmente com fertilizantes equilibrados para estimular florescência.