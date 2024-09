Além de embelezar os ambientes, algumas plantas têm a incrível capacidade de purificar o ar, removendo toxinas e poluentes que circulam pela casa. Incorporar essas espécies no seu dia a dia pode melhorar a estética do espaço e também a qualidade de vida. Conheça as 12 melhores plantas para purificação do ar e transforme seu lar em um refúgio mais saudável e fresco.



12 plantas que purificam o ar



A seguir veja quais são as 12 plantas que contribuem para um ar mais agradável e saudável para sua casa:



1. Espada de São Jorge



A Espada de São Jorge é extremamente eficaz na filtragem de toxinas como formaldeído, benzeno e tricloroetileno, que são comumente encontrados em produtos de limpeza e móveis novos. Ideal para quartos e salas, essa planta não exige muita luz e se adapta bem a ambientes internos, sendo uma das mais resistentes e práticas. Sua capacidade de purificação é ideal para melhorar a qualidade do ar em casas com pouca ventilação.



2. Jiboia



A Jiboia é conhecida por remover formaldeído, xilenos e benzeno do ar, substâncias frequentemente presentes em plásticos e tecidos. Ela prospera em ambientes úmidos, como banheiros e cozinhas, sendo ideal para lugares com luz indireta ou baixa. Além de purificar o ar, a Jiboia é de fácil manutenção, o que a torna uma escolha prática para quem busca uma planta que ajude a melhorar o ambiente sem precisar de cuidados complexos.



3. Lírio da Paz



O Lírio-da-Paz é uma planta purificadora capaz de eliminar poluentes como amônia, benzeno e acetona do ar, comumente presentes em produtos de limpeza e eletrônicos. É ideal para escritórios e banheiros, ajudando a manter a umidade do ar em níveis saudáveis, principalmente em locais com ar mais seco. Sua capacidade de purificação é ótima para espaços fechados, além de ser uma planta elegante e fácil de cuidar.



4. Ficus



O Ficus é perfeito para ambientes amplos, como salas de estar e varandas, onde sua presença marcante se destaca. Essa planta é altamente eficaz na remoção de formaldeído, tolueno e tricloroetileno, que podem ser encontrados em carpetes, móveis e tintas. Além de purificar o ar, o Ficus adiciona um toque de natureza ao espaço, sendo uma ótima opção para casas com decoração mais natural e arejada.



5. Palmeira bambu



A Palmeira-bambu é uma das melhores plantas para remover formaldeído e xileno do ar, toxinas que são comuns em materiais de construção e produtos químicos. Ela também ajuda a aumentar a umidade, tornando-se ideal para salas e ambientes com ar-condicionado. Além de purificar, essa planta traz um visual tropical para a casa, criando uma atmosfera mais fresca e acolhedora.



6. inglesa



A Hera-inglesa é uma excelente purificadora de ar, especialmente eficaz na remoção de esporos de mofo, além de benzeno e formaldeído. Ela é uma ótima escolha para banheiros ou áreas úmidas, onde o acúmulo de mofo pode ser um problema. A Hera também contribui para a melhoria da qualidade do ar em áreas com pouca ventilação, sendo uma planta funcional e decorativa ao mesmo tempo.



7. Samambaia americana



A Samambaia americana é uma planta que ajuda a filtrar toxinas como formaldeído, tolueno e xileno, que são liberados por plásticos e produtos de limpeza. Ela gosta de umidade, sendo ideal para banheiros e cozinhas. Sua habilidade de melhorar a umidade do ar é especialmente útil em ambientes secos, tornando-os mais agradáveis e saudáveis para os moradores.



8. Clorofito



O Clorofito é conhecido por ser extremamente eficiente na remoção de monóxido de carbono e formaldeído do ar, substâncias que podem ser liberadas por combustíveis e móveis. Ele é uma ótima opção para escritórios, salas de estar e cozinhas, já que se adapta bem a ambientes internos com pouca luz. Além de purificar o ar, o Clorofito é de fácil manutenção e ajuda a melhorar a qualidade do ambiente sem grandes esforços.



9. Antúrio



O Antúrio é uma planta popular por sua habilidade de eliminar amônia e formaldeído do ar, tornando-se ideal para locais como cozinhas e lavanderias, onde produtos de limpeza são usados com frequência. Além de purificar, essa planta com suas flores vibrantes traz um toque decorativo a qualquer espaço, tornando o ambiente mais saudável e visualmente agradável.



10. Aloe Vera



A Aloe Vera é conhecida por suas propriedades medicinais e por sua capacidade de remover formaldeído e benzeno do ar. Ela prospera em ambientes com muita luz, como cozinhas e salas bem iluminadas. Além de melhorar a qualidade do ar, a Aloe Vera é fácil de cuidar e ainda pode ser usada como remédio natural para pequenas irritações de pele.



11. Dracena



A Dracena é uma planta poderosa na remoção de poluentes como formaldeído, benzeno, tricloroetileno e xileno, presentes em solventes e produtos químicos. Ela se adapta bem a salas e escritórios, e sua presença ajuda a criar um ambiente mais saudável e menos tóxico. A Dracena também é uma planta que se destaca visualmente, sendo uma adição interessante para a decoração.



12. Babosa de pau



Por fim, a Babosa-de-pau é uma planta que filtra poluentes como benzeno, formaldeído e xileno, toxinas liberadas por produtos de limpeza e fumaça de cigarro. Ela é excelente para áreas de maior circulação, como salas de estar e corredores, onde sua resistência a diferentes condições a torna uma escolha confiável para melhorar a qualidade do ar e a saúde do ambiente.