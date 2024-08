crédito: Min An de Pexels

Transformar uma pequena área externa em um refúgio verde é um desafio que vale a pena. Mesmo com pouco espaço, é possível criar um jardim encantador, basta escolher as plantas certas.

As espécies adequadas para áreas externas menores otimizam o espaço e também trazem cor, textura e até perfume ao ambiente. A seguir, confira uma seleção de plantas que prosperam em espaços reduzidos e que podem transformar seu espaço pequeno em um oásis particular.

7 plantas para cultivar em áreas pequenas

Saiba quais plantas são ideais para que você possa cultivar em um ambiente com pouco espaço:

1. Rabo de Burro (Sedum morganianum)

Essa suculenta de folhas carnudas e pendentes é ideal para quem quer adicionar um toque de verde sem ocupar muito espaço. É perfeita para ser plantada em vasos suspensos ou em jardineiras elevadas, criando uma cascata de folhas. Resistente e de fácil manutenção, o rabo de burro se adapta bem ao sol direto e requer pouca água.

Essa suculenta de folhas carnudas e pendentes é ideal para quem quer adicionar um toque de verde sem ocupar muito espaço Pexels

2. Peônia (Paeonia)

As peônias são flores exuberantes que podem ser cultivadas em vasos, oferecendo um visual luxuoso em pequenos espaços. Com sua variedade de cores e formas, elas adicionam um toque sofisticado a qualquer jardim. Elas preferem locais com sol parcial e solo bem drenado, e seu cultivo em recipientes permite que sejam movidas conforme necessário para receber luz solar adequada.

As peônias são flores exuberantes que podem ser cultivadas em vasos, oferecendo um visual luxuoso em pequenos espaços Nile/Pixabay/Reprodução / Casa.com

3. Hera (Hedera helix)

A hera é uma excelente escolha para áreas externas pequenas, especialmente se você deseja cobrir paredes ou cercas. Ela se adapta bem a espaços verticais, crescendo de forma compacta e densa. A hera é uma planta resistente e pode prosperar tanto à sombra quanto em locais ensolarados, sendo ideal para criar um jardim vertical.

A hera é uma excelente escolha para áreas externas pequenas, especialmente se você deseja cobrir paredes ou cercas A casa selva

4. Lavanda (Lavandula)

Além de ser uma planta perfumada, a lavanda é compacta e ideal para pequenos jardins ou vasos. Com suas flores roxas e aroma relaxante, ela traz uma sensação de tranquilidade ao ambiente. A lavanda prefere sol pleno e solos bem drenados, sendo uma ótima opção para quem busca uma planta ornamental e útil, já que suas flores podem ser colhidas para secagem.

Além de ser uma planta perfumada, a lavanda é compacta e ideal para pequenos jardins ou vasos Getty Images Signature

5. Manjericão (Ocimum basilicum)

Para quem deseja adicionar um toque de funcionalidade ao jardim, o manjericão é uma excelente escolha. Compacto e aromático, ele pode ser cultivado em vasos e não ocupa muito espaço. Além de ser um tempero versátil na cozinha, o manjericão também atrai polinizadores como abelhas, contribuindo para um jardim saudável.

Para quem deseja adicionar um toque de funcionalidade ao jardim, o manjericão é uma excelente escolha tookapic de pixabay

6. Petúnia (Petunia)

As petúnias são perfeitas para pequenos espaços, pois podem ser cultivadas em vasos, jardineiras ou cestas suspensas. Disponíveis em diversas cores, essas flores alegres trazem um visual vibrante ao ambiente. Elas gostam de sol pleno e precisam de rega regular, mas o esforço é recompensado pela explosão de cores que oferecem.

As petúnias são perfeitas para pequenos espaços, pois podem ser cultivadas em vasos, jardineiras ou cestas suspensas Getty Images Signature

7. Jade (Crassula ovata)

Com suas folhas verdes brilhantes e carnudas, ela é uma escolha duradoura e de baixa manutenção. A jade prefere locais ensolarados e rega esporádica, sendo ideal para quem deseja um toque de verde sem grandes exigências. A planta jade é uma suculenta compacta que se adapta bem a pequenos espaços