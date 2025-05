Plantas pendentes, folhagem volumosa, visual retrô e muito charme, as samambaias voltaram com tudo nos apartamentos urbanos. Mas para que ela cresça bonita e saudável, é preciso dar atenção a outros detalhes. Isso porque ter samambaia em apartamento exige alguns cuidados específicos, tanto com luz quanto com rega e ventilação.

Se você quer levar um pouco de verde para dentro de casa, vale entender onde posicionar a planta, como cultivá-la corretamente e se ela pode ser uma boa companhia em lares com pets. A seguir, respondemos as principais dúvidas.

A samambaia se adapta bem em apartamento?

Sim! Desde que receba luminosidade indireta e boa ventilação, a samambaia pode se desenvolver tranquilamente dentro de casa. Ela gosta de ambientes mais úmidos, então espaços como banheiros com janela, varandas cobertas e salas bem iluminadas são ideais.

Evite sol direto nas folhas, pois isso pode ressecar e até queimar a planta. Já ambientes escuros demais podem deixá-la amarelada e com crescimento lento.

Onde colocar a samambaia dentro de casa?



O segredo é pensar na iluminação natural e na circulação de ar. Algumas sugestões de locais estratégicos:

pendurada próxima a janelas bem iluminadas, mas sem sol direto;



no alto da parede da varanda, em suportes de ferro ou madeira;



sobre estantes próximas à luz natural;

no banheiro, se for bem ventilado e tiver entrada de luz.

Se quiser criar um efeito estético marcante, aposte em vasos suspensos ou macramé, que combinam super bem com o visual da planta.

Como cuidar da samambaia em apartamento

A seguir, veja os principais cuidados para manter a samambaia saudável:

Rega: regue de 2 a 3 vezes por semana, mantendo o solo sempre úmido, mas nunca encharcado. Em dias quentes, borrife água nas folhas;



regue de 2 a 3 vezes por semana, mantendo o solo sempre úmido, mas nunca encharcado. Em dias quentes, borrife água nas folhas; Iluminação: luz difusa, sem sol direto;



luz difusa, sem sol direto; Adubação: aplique adubo orgânico ou NPK 10-10-10 a cada 30 dias;



aplique adubo orgânico ou NPK 10-10-10 a cada 30 dias; Vaso e drenagem: prefira vasos com furos e substrato leve com boa drenagem;

prefira vasos com furos e substrato leve com boa drenagem; Podas: retire folhas secas e galhos quebrados para estimular novos brotos.

Com luz indireta, umidade na medida certa e carinho, ela retribui com um verde vibrante e aquele visual aconchegante que só uma planta bem cuidada pode trazer Meindert van der Haven de Getty Images

Samambaia faz mal para pets?

Algumas espécies de samambaia, como a samambaia americana (Nephrolepis exaltata), são consideradas seguras para cães e gatos, segundo a ASPCA (Sociedade Americana para a Prevenção da Crueldade contra Animais). No entanto, espécies como a samambaia-azul e a samambaia macho são tóxicas e devem ser evitadas em lares com animais.

Sempre que for adquirir uma planta, pergunte o nome científico e pesquise se há contraindicações.

Samambaia também decora

Além de tudo, a samambaia tem um papel forte na decoração: ela preenche espaços verticais, traz leveza ao ambiente e funciona como um filtro natural, ajudando na umidificação do ar.

Se quiser dar um toque boêmio ou tropical ao ambiente, ela é uma excelente aliada. Use e abuse em salas, corredores, varandas e halls de entrada.