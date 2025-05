Se você costuma jogar as cascas de frutas fora sem pensar duas vezes, talvez esteja desperdiçando um ótimo recurso de limpeza natural e econômica. Limão, laranja, maçã e até banana escondem segredos que vão muito além da alimentação: suas cascas contêm óleos, ácidos e enzimas que podem ajudar a tirar gordura, desinfetar, polir e perfumar os ambientes.

Cada tipo de casca tem uma função diferente e pode ser incorporada na rotina doméstica sem produtos químicos agressivos.

Quais cascas de frutas podem ser usadas na limpeza?

Nem toda casca serve para tudo, mas muitas têm aplicações úteis e surpreendentes. Veja as principais:

Casca de limão: rica em ácido cítrico, ajuda a remover gordura, desinfetar superfícies e neutralizar odores. Também tem ação antifúngica;



Com poucos ingredientes e um pouco de criatividade, sua casa pode ficar limpa, cheirosa e com menos lixo no planeta

Como preparar soluções de limpeza com cascas de frutas

Transformar a casca em produto de limpeza é mais simples do que parece. Veja receitas práticas:

1. Desinfetante cítrico caseiro

cascas de limão e laranja;



500 ml de vinagre de álcool;

250 ml de água.

Coloque as cascas em um pote de vidro, cubra com o vinagre e deixe descansar por 7 dias. Depois, coe e misture com a água. Use para limpar bancadas, pias e pisos.

2. Aromatizador natural com casca de maçã

cascas de 2 maçãs;



2 paus de canela;

1 litro de água.

Ferva tudo em fogo baixo por 15 minutos. O vapor perfuma o ambiente sem esforço.

3. Polidor com casca de banana

esfregue o lado interno da casca diretamente em metais ou móveis;



finalize com pano seco e limpo para dar brilho.

Dicas para conservar e armazenar as cascas

Se você não vai usar as cascas imediatamente, o ideal é armazená-las corretamente: