Organizar o cardápio da semana, escolher os ingredientes e ainda cozinhar pode ser um desafio diário, especialmente para quem divide o tempo entre trabalho, filhos, tarefas domésticas e descanso. Nessas horas, vale apostar em boas dicas para facilitar o preparo das refeições, garantindo uma alimentação saudável e sem tanta correria.

Faça um cardápio semanal simples e flexível

Planejar o que vai ser feito durante a semana evita desperdício, compras por impulso e aquele famoso “o que vamos comer hoje?”. Não precisa ser algo rígido: um esboço com os tipos de refeições por dia (ex: massa na segunda, carne assada na terça) já ajuda muito.

Crie uma lista com as receitas preferidas da família. Isso agiliza as escolhas e evita repetir os mesmos pratos sempre.

Corte e armazene ingredientes com antecedência

Um dos maiores ladrões de tempo na cozinha é o preparo de legumes e vegetais. Por isso, ao voltar da feira ou mercado, já lave, descasque e corte cebola, alho, cenoura, abobrinha e afins. Guarde em potes herméticos na geladeira ou porções no congelador.

Você também pode deixar kits montados (por exemplo: refogado pronto com cebola + alho + pimentão) e congelar para usar direto na panela.

Use a técnica do pré-preparo: mise en place

Essa prática francesa consiste em deixar todos os ingredientes organizados antes de começar a cozinhar. Isso reduz erros, evita correria e deixa a tarefa mais fluida.

Deixe temperos separados, utensílios ao alcance, água já aquecida para o arroz e panelas escolhidas. Pode parecer simples, mas muda a dinâmica da cozinha.



As dicas para facilitar o preparo das refeições envolvem planejamento, uso inteligente do tempo e até reaproveitamento de alimentos Freepik

Aposte em receitas coringa e preparos em maior quantidade

Pratos que rendem bem (como arroz de forno, escondidinho, carne moída refogada) são ótimos aliados. Cozinhe porções maiores e congele para consumir em outros dias.

Também vale reaproveitar sobras de forma criativa, um frango assado pode virar salada, torta ou recheio de panqueca no dia seguinte.

Invista em utensílios que ajudam de verdade

Algumas ferramentas ajudam muito no ritmo da cozinha. Vale considerar:

processador de alimentos;



cortadores múltiplos de legumes;



panelas de pressão elétricas;

potinhos transparentes para facilitar a visualização dos ingredientes.

Crie uma rotina pós-refeição rápida

Depois de comer, evite empilhar a louça e deixar para depois. Ter um pano de prato à mão, lavar enquanto a comida ainda está fresca e organizar a pia evita acúmulo e desânimo na próxima refeição.