Deitar numa cama congelante e sentir o travesseiro gelado no rosto pode transformar o conforto em desconforto. E quando as temperaturas despencam, isso se torna rotina em muitos lares, especialmente em regiões onde o inverno pode surpreender com sensações térmicas bem abaixo do esperado.

Para quem quer noites mais aconchegantes, alguns truques simples podem ajudar a aquecer o travesseiro, a cama e o ambiente, sem precisar investir em aparelhos caros ou cobertores elétricos.

Como aquecer o quarto naturalmente

Antes mesmo de deitar, o ambiente já influencia a sensação térmica da cama. Veja algumas estratégias fáceis:

feche portas e janelas no fim da tarde para preservar o calor;

deixe o sol entrar durante o dia, ele aquece paredes e pisos;

use cortinas grossas à noite para barrar o vento frio que entra pelas frestas; coloque um tapete próximo à cama, o chão frio contribui para o desconforto geral.

Saiba como aquecer travesseiro no frio

Se o seu travesseiro parece uma pedra de gelo, é sinal de que a temperatura do quarto está muito baixa. Veja formas de resolver:

Use uma fronha de tecido mais quente

Evite fronhas de cetim ou poliéster. Prefira flanela ou algodão grosso, que ajudam a manter o calor.

Aqueça com uma bolsa de água quente



Coloque uma bolsa de água morna sobre o travesseiro por 10 a 15 minutos antes de deitar. Retire antes de dormir para evitar acidentes.

Seque a fronha com secador

Uma passada rápida com o secador de cabelo (com jato morno) na fronha já ajuda a eliminar a umidade e deixar o tecido mais aconchegante.

Evite travesseiros de espuma comum expostos ao frio

Opte por modelos com revestimento térmico ou mantenha-os guardados em local protegido do vento e da umidade.

É possível transformar um quarto gelado em um refúgio aconchegante e evitar noites maldormidas no inverno Freepik

E quando o colchão está gelado também?

Nada mais desconfortável do que se deitar e sentir o colchão mais frio que o ar. Algumas dicas podem ajudar:

Forre a cama com uma manta térmica por baixo do lençol

Ela funciona como barreira entre o frio do colchão e o corpo, sem necessidade de eletricidade.

Coloque um cobertor fino sob o lençol de baixo

Isso cria uma camada a mais de isolamento térmico.

Itens que ajudam a manter a cama quentinha

Além de travesseiro e colchão, outros itens fazem toda a diferença: