Com o avanço da inflação e a alta nos preços dos alimentos em 2025, o brasileiro tem sentido cada vez mais o peso das compras do mês no bolso. Segundo dados recentes do IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o índice oficial da inflação no país, divulgados pelo IBGE, os produtos alimentícios acumularam alta de mais de 5% no último ano.

Diante disso, encontrar formas de economizar nas compras do supermercado sem abrir mão da qualidade virou prioridade em muitos lares. A seguir, veja como evitar desperdício e fazer escolhas mais vantajosas no supermercado.

Leia mais:

1. Planejamento é o primeiro passo para economizar nas compras

Antes de sair de casa, faça uma lista baseada no que você realmente precisa e no que já tem em casa. Isso evita compras por impulso e produtos repetidos. Ter um cardápio semanal ou mensal também ajuda a saber exatamente o que vai ser utilizado, evitando desperdícios.

Outra dica é nunca fazer compras com fome ou com pressa: isso tende a aumentar as chances de gastos desnecessários.

2. Saiba o que vale abrir mão e o que é melhor manter

Produtos de marca nem sempre significam melhor qualidade. Muitas vezes, marcas "genéricas" ou de linha econômica oferecem o mesmo resultado por preços menores. É o caso de itens como arroz, feijão, papel higiênico, sabão em pó e produtos de limpeza em geral.

Por outro lado, vale manter o investimento em itens como azeite, ovos, carnes e laticínios, que costumam ter diferenças mais perceptíveis de qualidade e sabor.

3. Avalie bem antes de comprar: preço não é tudo

Compare o preço por quilo ou litro, não apenas o valor total do produto. Muitas promoções enganam visualmente, mas não representam economia real.

Prefira comprar frutas, legumes e verduras da estação: além de mais saborosos, eles costumam ter preços mais baixos. E se possível, compre em feiras livres ou diretamente de produtores locais, que tendem a oferecer produtos mais frescos e baratos.

4. Economize sem perder a qualidade

Mesmo com planejamento e boas escolhas no mercado, sempre existem pequenas atitudes do dia a dia que podem fazer diferença no final do mês. Essas dicas complementares são perfeitas para quem quer manter o controle financeiro priorizando a qualidade nas refeições e o cuidado com a casa.