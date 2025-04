Em meio ao crescimento desordenado das grandes cidades, a arborização urbana se tornou um dos elementos mais valorizados, e necessários, para garantir qualidade de vida. Ruas sombreadas, praças com árvores frondosas e calçadas permeadas impactam diretamente o conforto térmico, a saúde mental, a mobilidade urbana e até o valor dos imóveis.

É por isso que as cidades mais arborizadas do Brasil vêm se destacando como modelos de planejamento urbano sustentável. Com percentuais de cobertura vegetal que ultrapassam 80% em vias públicas, esses municípios mostram que é possível crescer sem abrir mão da natureza.

A seguir, você confere o ranking das cidades mais verdes do país, os benefícios concretos da arborização no cotidiano urbano e os desafios enfrentados para manter, e expandir, essas áreas em meio ao concreto.

Ranking das cidades mais arborizadas do Brasil

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e demais fontes especializadas, as cidades brasileiras com maior percentual de arborização em vias públicas são:



Goiânia (GO) – 89,5% Campinas (SP) – 88,4% Belo Horizonte (MG) – 83% Porto Alegre (RS) – 82,9% Curitiba (PR) – 76,4% São Paulo (SP) – 75,4% Fortaleza (CE) – 75,2% Guarulhos (SP) – 72,4% Rio de Janeiro (RJ) – 72,2% Recife (PE) – 60,8%

Arborização urbana: benefícios e desafios

Quando falamos em cidades mais arborizadas do Brasil, não estamos apenas elogiando ruas com sombra e paisagens bonitas. A presença de árvores nas áreas urbanas tem impacto direto na saúde pública, no conforto térmico e até na segurança climática. Segundo dados do IBGE (2022), municípios com maior percentual de arborização em vias públicas apresentam melhores indicadores de qualidade do ar, menor incidência de doenças respiratórias e temperaturas médias mais amenas em comparação a regiões pouco arborizadas.

Mas manter (e ampliar) essas áreas verdes exige planejamento urbano, investimento público e engajamento da população. Mesmo em cidades com bons índices de arborização, como Belo Horizonte, ainda há desafios. A capital mineira figura entre as três cidades mais arborizadas do país, com 83% das vias públicas com presença de árvores, de acordo com o levantamento mais recente do IBGE.

Outro ponto importante é que a arborização urbana precisa estar integrada ao planejamento de mobilidade e drenagem, funcionando como ferramenta de controle de enchentes, poluição sonora e até segurança viária.Ou seja, cidades arborizadas são mais saudáveis, bonitas e sustentáveis, mas para que isso se mantenha, é preciso tratar o verde como parte essencial da infraestrutura, e não como um detalhe estético.