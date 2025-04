Elas são silenciosas, se escondem nos cantinhos mais improváveis e, às vezes, dão aquele susto ao surgirem de repente. Ao encontrar aranhas em casa, tome cuidado, pois os animais podem ser tanto inofensivos quanto perigosos.

Por isso, conhecer melhor o comportamento desses aracnídeos é crucial para saber como agir, seja com prevenção, identificação ou, em alguns casos, atenção médica.

Aranhas em casa: principais tipos encontrados nas residências

Embora existam centenas de espécies de aranhas no Brasil, apenas algumas são comuns dentro de residências. Entre as mais frequentes estão:

Aranhas inofensivas

Nem todas as aranhas representam perigo, conheça duas delas:

Aranha-de-jardim

Apesar do nome, também pode aparecer dentro de casa, especialmente em épocas mais quentes. É grande e colorida, mas geralmente inofensiva para humanos.

Aranha-caseira ou aranha-doméstica

É aquela mais fina, de pernas longas e corpo pequeno. Costuma montar teias no teto ou em cantos altos. Não representa perigo, mas pode causar incômodo.

A aranha caseira é inofensiva e costuma montar suas teias no alto ou nos tetos GettyImages

Aranhas perigosas

Saiba quais são as duas aranhas que mais aparecem nas em casas e são consideradas perigosas:

Aranha-marrom



Discreta e de tamanho pequeno, costuma se esconder em locais escuros e secos, como armários, rodapés, atrás de móveis e roupas guardadas. Sua picada pode ser perigosa e requer atenção médica imediata.

Aranha-armadeira

Uma das mais perigosas do país, pode surgir em pilhas de roupas ou sapatos deixados no chão. Sua picada é extremamente dolorosa e deve ser tratada com urgência.

Aranhas em casa: onde elas costumam se esconder?

As aranhas preferem locais escuros, silenciosos e com pouca movimentação humana. Elas costumam se abrigar em:

atrás ou embaixo de móveis



rodapés e frestas de parede



roupas guardadas por muito tempo



sapatos esquecidos no chão



caixas de papelão e entulhos



vasos de plantas e ambientes externos com vegetação

As aranhas aparecem em casa com que frequência?

As estações mais quentes, como primavera e verão, costumam ser os períodos de maior atividade das aranhas. As altas temperaturas favorecem sua circulação, assim como ambientes abafados e com acúmulo de objetos.

Elas se alimentam de quê?

Aranhas se alimentam de insetos menores, como moscas, mosquitos e baratas. Por isso, apesar do susto, elas também exercem um papel importante no controle natural de pragas dentro de casa. Ainda assim, o excesso de aranhas pode indicar que há presença elevada desses outros insetos, o que é um alerta para reforçar a limpeza.

Como afastar as aranhas em casa?

Não é necessário exterminar todas as aranhas, mas manter algumas práticas pode ajudar a afastá-las:

elimine frestas e buracos nas paredes;



não acumule caixas ou objetos sem uso;



limpe com regularidade os cantos dos cômodos e atrás dos móveis;



evite deixar roupas e calçados no chão;



use telas nas janelas e mantenha portas fechadas;



hortelã e eucalipto são aromas naturais que ajudam a repelir.

Quando procurar ajuda médica?

Se você for picado por uma aranha e sentir dor intensa, febre, vermelhidão, inchaço ou formação de ferida, procure atendimento médico imediatamente. Levar o aracnídeo, se possível, ajuda no diagnóstico.