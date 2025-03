Se você costuma jogar a casca do abacate direto no lixo, talvez seja hora de rever esse hábito. Esse resíduo, que normalmente vai para o descarte, pode ser um verdadeiro coringa na rotina doméstica. Rica em antioxidantes, fibras e com propriedades antibacterianas, a casca de abacate tem usos que vão da limpeza à beleza, sem falar na contribuição ao cultivo de plantas.

Veja abaixo formas criativas e sustentáveis de usar esse ingrediente natural que geralmente é ignorado.

3 benefícios da casca de abacate

A casca de abacate apresenta várias formas de auxiliar na sua rotinas atuando em diferentes áreas, veja:

1. Casca de abacate como aliada da limpeza

Sim, é possível usar a casca do abacate para deixar sua casa mais limpa.

A parte interna da casca possui propriedades que ajudam a remover a gordura de superfícies como fogões e pias.

Basta esfregar diretamente ou usar um pano embebido em infusão feita com a casca de abacate.Para preparar, é necessário:

ferver as cascas em cerca de 500 ml de água por 10 minutos;

coar;

usar o líquido com um pano limpo sobre a superfície desejada.

Polimento de metais

A casca de abacate também pode ser utilizada para polir metais:

para isso, esfregue a parte interna diretamente sobre os objetos, como talheres e utensílios de cozinha, com movimentos suaves e circulares;

depois, finalize com um pano seco para remover o excesso e dar brilho.

O uso regular evita o acúmulo de sujeira e ajuda a manter o brilho das peças.

Seja na limpeza, na beleza ou no cuidado com as plantas, pequenas mudanças de hábito podem gerar grandes impactos Freepik

Hidratação da pele e cuidados pessoais com casca de abacate

A casca de abacate é rica em óleos naturais e antioxidantes, o que a torna uma aliada para hidratar a pele, especialmente regiões como cotovelos e joelhos. Uma dica é esfregar a parte interna da casca diretamente sobre a pele limpa e deixar agir por alguns minutos antes de enxaguar.

Banhos relaxantes

Ela também pode ser usada em forma de infusão para preparar banhos relaxantes.

ferva as cascas em água por cerca de 10 minutos e coe;

adicione o líquido morno na banheira ou em uma bacia.

O banho ajuda na redução de inflamações e proporciona uma sensação de bem-estar.

Uso no jardim e hortas

Na jardinagem, a casca de abacate funciona como fertilizante orgânico. Rica em nutrientes como potássio e fósforo, ela pode ser colocada diretamente na composteira ou picada e enterrada junto ao solo. O uso frequente ajuda a enriquecer a terra e fortalecer o crescimento das plantas.

Outra forma de uso é como repelente natural de pragas, especialmente quando a casca é queimada e usada como fumo orgânico no canteiro. Para fazer isso, basta: