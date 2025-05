Com a chegada das temperaturas mais baixas, é comum que muitas pessoas recorram a métodos alternativos de aquecimento, como lareiras, braseiros ou churrasqueiras improvisadas dentro de casa. No entanto, essa prática pode representar um risco silencioso e letal: a intoxicação por monóxido de carbono (CO).

O monóxido de carbono é um gás incolor, inodoro e altamente tóxico, produzido pela queima incompleta de combustíveis como carvão, lenha, gás e óleo. Em ambientes fechados e mal ventilados, a concentração de CO pode aumentar rapidamente, levando à intoxicação. Segundo dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, entre 1996 e 2021, pelo menos 756 pessoas morreram no Brasil devido à intoxicação acidental por gases, incluindo o monóxido de carbono.

Monóxido de carbono: o perigo invisível

O monóxido de carbono (CO) é um gás incolor, inodoro e altamente tóxico, produzido pela queima incompleta de combustíveis como carvão, madeira, gás e óleo. Em ambientes fechados e mal ventilados, como no caso do apartamento em BH, a concentração de CO pode aumentar rapidamente, levando à intoxicação. O CO se liga à hemoglobina no sangue com uma afinidade 200 vezes maior que o oxigênio, impedindo o transporte adequado de oxigênio para os tecidos e órgãos, o que pode resultar em hipóxia e morte.

Sintomas de intoxicação por monóxido de carbono

Os sintomas iniciais de intoxicação por CO podem ser sutis e facilmente confundidos com outras condições, como gripe ou cansaço. Em casos graves, a exposição prolongada pode levar à morte. Os sintomas incluem:

dor de cabeça;



tontura;



náuseas;



fraqueza;



confusão mental;



perda de consciência.

Como se proteger e evitar acidentes

É importante prevenir a intoxicação por monóxido de carbono principalmente durante os meses mais frios do ano:

Atente-se quanto a esse período de frio e procure formas seguras para se aquecer Freepik

Carvão, lenha e combustível

Jamais queime carvão, lenha ou qualquer outro combustível dentro de casa ou em ambientes fechados, como quartos, banheiros, salas e áreas sem janelas abertas. Mesmo uma pequena quantidade pode encher o ambiente de monóxido de carbono.

Atenção ao tentar se aquecer

Evite improvisos perigosos para se aquecer. Usar churrasqueira portátil, fogareiro ou braseiro dentro de casa pode parecer uma solução simples para o frio, mas é extremamente arriscado.

Ventilação é fundamental

Certifique-se de que portas e janelas estejam abertas e o ar possa circular. Nunca vede completamente o ambiente onde há qualquer fonte de queima.

A importância de detectores de monóxido de carbono

Instale detectores de monóxido de carbono, especialmente em residências onde se usa gás encanado, aquecedores ou lareiras. Esses aparelhos emitem um alarme quando os níveis do gás ultrapassam o seguro.

Manutenções é fundamental

Faça manutenção periódica em fogões, aquecedores e chaminés. Equipamentos com vazamentos ou sem exaustão adequada podem liberar CO sem que os moradores percebam.

Alerta aos sintomas

Desconfie dos sintomas. Se mais de uma pessoa em casa começar a sentir tontura, náuseas ou sonolência súbita, evacue o local imediatamente e procure atendimento médico.