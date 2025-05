6 mitos e verdades sobre a extração de leite materno

Com o dia a dia moderno que é muito corrido, muitas mamães não conseguem amamentar diretamente todas às vezes, então a extração e armazenamento podem ser aliados poderosos no cuidado com o bebê. Mas é normal que dúvidas surjam, e a ginecologista e obstetra Juliana Ottolia esclarece algumas dessas questões para que a amamentação ocorra de maneira tranquila.

O leite materno pode ser congelado

Verdade! O leite materno pode ser congelado logo após a extração para preservar seus nutrientes. Quando armazenado na geladeira, sua validade é de até 12 horas. Já no congelador, ele pode ser mantido por até 15 dias, garantindo uma opção segura e prática para a alimentação do bebê.

Tirar o leite com a bomba muda os benefícios

Mito! O leite, quando bem armazenado, não muda a composição. Se todo o processo for feito de maneira correta, com extração apropriada, armazenamento estéril e vedado e o aquecimento adequado o leite estará prontinho para a consumpção e irá nutrir perfeitamente o neném.

O leite estraga se não armazenado corretamente

Verdade! O leite fora do congelador ou geladeira irá estragar rápido, por causa disso, o armazenamento correto é fundamental. O melhor método são os saquinhos ou frascos próprios para o armazenamento de leite, que são vedados e estilizados garantindo a segurança do bebê.

Pode ser esquentado no micro-ondas

Mito! O leite após ser retirado da geladeira ou congelador não pode ser fervido ou requentado no micro-ondas, já que estes métodos podem acabar com os com os fatores de proteção que estão naturalmente no leite materno. A forma correta de se aquecer ou descongelar é por meio de banho-maria com o fogo já desligado. O frasco deve ser mexido lentamente para misturar os componentes.

Extração dói

Mito! Não ignore seu incômodo! A extração deve ser indolor, se a mãe sentir algum desconforto, ou notar bolhas ou irritações no mamilo deve-se diminuir a sucção do extrator. Se a dor ou feridas perdurarem, é recomendada uma visita a sua médica para verificar o que pode estar causando estes sintomas.

Pode substituir a amamentação no peito

Verdade! A amamentação no peito pode ser um momento muito íntimo e benéfico para as mamães e seus bebês, mas quando o trabalho ou algum desconforto atrapalhar este momento, a extração e armazenamento são aliados fortes para o cuidado deste bebê. A licença maternidade de uma mulher contratada em regime CLT pode durar entre 4 e 6 meses, o que não chega nem perto do recomendado pela OMS para a amamentação de seus filhos - o que pode ser sustentado até os 2 anos. Por isso, a técnica de extração pode ser uma grande aliada para manter esse hábito tão natural e saudável.

