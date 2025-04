Por que alguns adultos estão tomando leite materno?

Muitas vezes é chamado coloquialmente de "ouro líquido". Alguns especialistas até dizem que é uma fonte de "poderes mágicos". Cientistas concordam que o leite materno fornece nutrientes e anticorpos para bebês e é essencial para o crescimento dos pequenos.

Mas alguns adultos estão apostando em suas supostas propriedades de superalimento. Jameson Ritenour, de 39 anos, pai de três filhos, tomou seu primeiro gole de leite materno na vida adulta quando sua parceira Melissa estava amamentando — e produzindo leite extra do qual não precisava.

"Coloquei nos meus shakes, mesmo ela achando um pouco estranho", diz ele à BBC. Jameson ficou curioso sobre os benefícios do leite materno depois de assistir a um vídeo no YouTube onde um fisiculturista falava sobre os efeitos de bebê-lo. "Ele era enorme", diz Jameson.

Beber o leite materno de sua parceira se tornou parte da rotina de Jameson: ele tomava dois sachês por dia, cada um com cerca de 236 ml.

"Eu provavelmente estava na melhor forma da minha vida", afirma.

"Definitivamente estava me ajudando a ganhar músculos. Eu estava perdendo peso e também ganhando cerca de 5% de massa muscular em cerca de 8 semanas."

Jameson diz que não se lembra de ter ficado doente ou resfriado enquanto o leite humano fazia parte de sua dieta.

"Eu queria crescer como um bebê e dormir como um bebê, então decidi que também comeria como um bebê", disse ele. "Eu me senti bem e estava com boa aparência."

Comprar online é arriscado

Cientistas dizem que não há evidências que sugiram que beber leite materno tenha algum benefício para o corpo adulto.

Mas os principais especialistas dizem que ainda pode ser benéfico, apontando evidências anedóticas.

"Ele tem muita proteína — os músculos do bebê crescem muito rápido, e é claro que é isso que os fisiculturistas querem", diz o médico Lars Bode, diretor fundador do Instituto do Leite Humano da Universidade da Califórnia, em San Diego (EUA).

"Fisiculturistas estão muito em sintonia com seus corpos, então pode haver alguma vantagem. Só não conhecemos a ciência por trás disso."

Mas Bode recomenda cautela por enquanto, já que o leite humano é frequentemente comprado por meio de fontes questionáveis em redes sociais como Facebook, Craigslist e Reddit.

"Esse leite não foi testado e há riscos significativos à saúde", alerta Bode. "Pode ser um vetor de doenças como HIV ou hepatite."

O leite materno também é tão bom quanto a dieta e a saúde geral da pessoa que o produz, e pode ser um vetor para diversas infecções.

As mulheres geralmente extraem leite em um ambiente não controlado ou estéril, e assim o leite pode ser facilmente contaminado.

Um estudo de 2015 conduzido pelo Nationwide Children's Hospital nos EUA revelou que, de 101 amostras de leite materno compradas online, 75% continham patógenos nocivos e 10% das amostras eram misturadas com leite de vaca ou fórmula infantil.

Arquivo pessoal/Jameson Ritenour Jameson compra leite materno online, mas especialistas alertam contra a prática, que pode trazer riscos à saúde

Depois que Jameson se separou de sua companheira Melissa e não teve mais acesso ao leite materno armazenado no freezer, ele decidiu começar a comprá-lo online.

Ele diz que não sabia dos riscos de contaminação do leite.

"Comprei de uma pessoa aleatória na internet, mas investiguei no Facebook e ela parecia normal", disse Jameson. "Então decidi arriscar."

A falta de dados científicos não o preocupa, pois ele diz que sua própria experiência foi extremamente positiva.

O que é menos positivo, ele disse, é o estigma que ele enfrenta.

"As pessoas definitivamente me olham de canto, porque mentalmente leite é coisa de bebê. Mas não é tão estranho quanto as pessoas pensam."

Getty Images O leite materno fornece nutrientes e anticorpos para os bebês

Bebês vulneráveis

"Eu nunca diria para adultos beberem leite materno", diz Meghan Azad, que pesquisa como o leite materno contribui para a saúde infantil.

"Não acho que isso os prejudicaria, mas há potencial para prejuízos aos bebês que realmente precisam de leite materno — como prematuros — e que podem ter dificuldade para obtê-lo."

Bode diz que o excesso de leite humano deve ser doado para bebês necessitados, em vez de ser vendido com fins lucrativos.

Não temos leite suficiente para alimentar os bebês mais vulneráveis. O leite materno tem propriedades que podem curar doenças em bebês prematuros. Pode salvar vidas.

Azad ressalta o fato de que, se mães em dificuldades pensarem que podem ganhar dinheiro oferecendo leite para fisiculturistas online, isso pode intensificar ainda mais a tendência crescente e arriscada de venda de leite materno para consumo adulto.

Mas Jameson diz que não se sente culpado.

"As pessoas me acusam de deixar bebês famintos. Mas não é como se eu estivesse do lado de fora de hospitais, pedindo às mães que me deem todo o leite!"

Na verdade, ele diz que mais de 100 mulheres entraram em contato com ele, tentando vender seu leite materno excedente.

Potenciais benefícios para a saúde

O leite humano é uma área de pesquisa amplamente inexplorada.

"Por muito tempo, as pessoas que financiam pesquisas não se importavam com o leite materno, porque o viam como uma questão feminina sem importância", diz Azad. "É uma visão patriarcal."

Mas isso está mudando.

Em contraste com os riscos de adultos beberem leite materno, alguns componentes agora estão sendo estudados como possíveis tratamentos para uma série de condições em adultos, incluindo artrite, doenças cardíacas, câncer e síndrome do intestino irritável.

EPA-EFE/REX/Shutterstock Mamadeiras de leite materno armazenadas em um hospital em Montevidéu, Uruguai

Azad está particularmente entusiasmada com os potenciais benefícios para a saúde dos oligossacarídeos do leite humano (HMOs, na sigla em inglês), que são fibras prebióticas encontradas no leite materno.

Essas fibras não são digeridas pelos humanos, mas são usadas por bactérias intestinais benéficas para promover um microbioma saudável nos bebês.

"Pesquisadores estão analisando se os HMOs podem ser usados em adultos para ajudar com condições como doença inflamatória intestinal", diz Azad.

Sabemos que o microbioma é importante para muitos aspectos da nossa saúde. Portanto, se descobrirmos novas maneiras de manipular e melhorar o microbioma intestinal, isso poderá trazer diversos benefícios. E os HMOs do leite materno estão se mostrando muito promissores.

Em um estudo com camundongos publicado em 2021, Bode descobriu que um HMO reduziu o desenvolvimento de aterosclerose — o bloqueio das artérias que leva ao ataque cardíaco e ao derrame.

"Os componentes do leite humano são notavelmente únicos", diz Bode. "É a única coisa desenvolvida por humanos para humanos."

Ao contrário da maioria dos produtos farmacêuticos, que são desenvolvidos por meio de compostos artificiais que as pessoas então colocam em seus corpos, ele diz que os compostos do leite humano são potencialmente mais seguros e eficazes.

Mas, embora sejam promissores, os dados clínicos ainda são escassos.

Se os estudos clínicos em andamento forem bem-sucedidos — no que Bode está confiante — esses compostos podem desempenhar um papel importante na prevenção de ataques cardíacos e derrames, que causam milhões de mortes todos os anos.

"Imagine ser capaz de reduzir em um milhão o número de pessoas que morrem de ataque cardíaco e derrame", diz Bode. "Seria um avanço drástico."

Esta reportagem foi escrita e revisada por nossos jornalistas utilizando o auxílio de IA na tradução, como parte de um projeto piloto.