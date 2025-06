Basta a previsão de fortes chuvas para acender o alerta em várias cidades brasileiras. Imagens de ruas alagadas, móveis boiando e muros desabando são comuns durante a temporada chuvosa, principalmente em áreas urbanas mal planejadas. Mas o que nem todo mundo sabe é que, com algumas mudanças acessíveis e bem pensadas, é possível proteger a casa contra os estragos da água.

Em um país onde enchentes se repetem ano após ano, apostar na prevenção pode evitar prejuízos altos, perdas materiais e até riscos à vida. Confira cinco estratégias que ajudam a blindar sua casa contra os alagamentos.

1. Instale sistemas eficientes de drenagem pluvial

Uma das principais causas de alagamentos domésticos é a falta de escoamento adequado da água da chuva. Quando calhas, ralos e tubulações não dão vazão suficiente, a água acumula e pode invadir cômodos da casa, principalmente áreas mais baixas como garagens e quintais. Para evitar isso, é essencial:

manter calhas e ralos sempre limpos, sem folhas, barro ou lixo;



verificar periodicamente se os tubos de queda estão com bom fluxo e sem rachaduras;



instalar grelhas e ralos lineares em áreas externas como quintais, varandas e garagens;



apostar em canaletas de drenagem para desviar a água para pontos seguros, como jardins ou caixas de retenção.

Quem está construindo ou reformando também pode considerar a instalação de poços de infiltração ou cisternas, que além de reduzirem o volume de água na superfície, permitem o reaproveitamento da água da chuva para fins não potáveis.

2. Escolha pisos antiderrapantes e com boa vazão

O tipo de piso pode influenciar diretamente no risco de alagamento e acidentes durante as chuvas. Pisos muito lisos acumulam água com mais facilidade e aumentam a chance de escorregões. Já os pisos antiderrapantes de materiais porosos ou drenantes facilitam a absorção e escoamento da água. Boas opções para áreas externas incluem:

Pisos drenantes:



como bloquetes intertravados com rejuntes permeáveis ou placas porosas de concreto; Pedriscos e seixos rolados:

além do visual agradável, ajudam na drenagem do solo; Grama e áreas permeáveis: favorecem a infiltração natural da água no terreno.

Evite usar pisos cerâmicos comuns ou porcelanatos brilhantes em áreas expostas à chuva, pois além de escorregadios, eles dificultam o escoamento da água.

3. Eleve móveis e pontos elétricos em áreas de risco

Em casas localizadas em áreas suscetíveis a alagamentos, algumas adaptações podem evitar grandes prejuízos em casos de enchente.

elevar móveis de madeira, eletrodomésticos e camas com bases metálicas ou blocos resistentes;



instalar tomadas e interruptores em altura segura, acima do nível médio de possíveis alagamentos;



evitar armários embutidos e móveis fixos em áreas de risco, pois dificultam a limpeza e o resgate de pertences;

manter objetos de valor e documentos em prateleiras altas ou locais elevados.

4. Crie barreiras físicas de contenção

Se sua casa já foi atingida por alagamentos em outras ocasiões, talvez seja hora de investir em medidas mais robustas. Barreiras físicas podem ser decisivas para impedir a entrada da água, principalmente em portas, portões e entradas de garagem.



Muretas de contenção: pequenas estruturas de alvenaria em frente a garagens ou portas externas que ajudam a barrar a água da rua;



pequenas estruturas de alvenaria em frente a garagens ou portas externas que ajudam a barrar a água da rua; Portas vedadas ou elevadas: com soleiras mais altas ou borrachas de vedação que evitam o refluxo de água;

com soleiras mais altas ou borrachas de vedação que evitam o refluxo de água; Sacos de contenção (sacos de areia ou barreiras infláveis): usadas de forma emergencial, ajudam a bloquear a água em dias de chuva forte.

Também vale observar se há declives em calçadas ou garagens que favorecem a entrada da água. Nestes casos, pequenos ajustes no nivelamento podem fazer grande diferença.

5. Faça parte da solução urbana: evite obstruções e colabore com o entorno

Por mais que você cuide da sua casa, se a rua estiver entupida de lixo ou o sistema de drenagem da vizinhança for precário, o risco de alagamento continua alto. Por isso, a prevenção também depende de mudanças de hábitos e senso coletivo.

nunca jogue lixo nas ruas ou bueiros;



evite varrer folhas e sujeiras para a calçada ou para a rua, principalmente em dias chuvosos;



oriente vizinhos e familiares sobre a importância da limpeza urbana;

participe de mutirões ou denuncie pontos de entupimento junto à prefeitura.

Além disso, quem está construindo ou reformando pode optar por soluções sustentáveis, como telhados verdes e pavimentos permeáveis, que ajudam a reduzir a sobrecarga do sistema público de drenagem.