crédito: O uso de sal na churrasqueira não é um truque milagroso, mas pode sim ajudar em situações específicas do preparo

Você já ouviu falar que jogar sal na churrasqueira ajuda a acalmar as chamas, evitar a fumaça e até deixar o churrasco melhor? Esse truque popular entre os amantes da brasa tem ganhado espaço nas redes e até entre os assadores mais experientes, mas será que ele realmente funciona ou é só mais uma daquelas dicas que todo mundo repete sem testar?

Vamos explicar o que acontece quando você joga sal grosso diretamente sobre o carvão, se essa prática realmente tem algum efeito no sabor ou no controle da brasa, e aproveitar para mostrar dicas de como fazer um bom churrasco em casa.

Jogar sal na churrasqueira funciona mesmo?

Jogar uma quantidade moderada de sal grosso sobre o carvão em brasa pode, sim, ter efeitos práticos, especialmente quando a gordura da carne escorre e provoca labaredas excessivas, o que pode queimar o alimento por fora e deixá-lo cru por dentro.

Nesse caso, o sal funciona como um tipo de "apagador suave", reduzindo as chamas sem gerar fumaça tóxica, como acontece quando se usa água ou cerveja (sim, tem gente que ainda joga cerveja na brasa!). Além disso, ele ajuda a controlar a temperatura e pode prolongar o tempo de queima em algumas situações.

Mas atenção, o truque deve ser usado com moderação, em momentos específicos, e não substitui um bom controle da altura da grelha e do corte das carnes.

Dicas para acertar no uso do sal na churrasqueira

Antes de sair jogando sal no carvão, é bom seguir algumas recomendações para que o truque realmente funcione a seu favor:

use sal grosso, nunca refinado, e sempre jogue diretamente sobre o carvão, não sobre a carne;

prefira fazer isso quando surgirem labaredas, não com o carvão ainda aceso ou antes de colocar os alimentos;

evite excesso, o sal em grande quantidade pode alterar o cheiro da fumaça e impregnar o sabor da carne;

se a brasa estiver muito forte, ajuste também a distância entre a grelha e o carvão.

Frutas e vegetais na churrasqueira: ótima dica para incluir sabor e equilíbrio no churrasco

Nem só de carne vive um bom churrasco, incluir frutas e legumes na brasa pode deixar a experiência muito mais saborosa. Além de combinarem bem com carnes grelhadas, os ingredientes ajudam a criar contrastes de textura e aroma, além de agradar vegetarianos e quem busca opções diferentes.

O que vai bem na grelha

Abacaxi: clássico do churrasco, fica caramelizado, suculento e ajuda a “limpar o paladar” entre uma carne e outra. Basta cortar em rodelas grossas e levar à grelha por 3 a 5 minutos de cada lado;

clássico do churrasco, fica caramelizado, suculento e ajuda a “limpar o paladar” entre uma carne e outra. Basta cortar em rodelas grossas e levar à grelha por 3 a 5 minutos de cada lado; Pimentão: pode ser fatiado em tiras ou grelhado inteiro; o sabor adocicado aparece quando a casca começa a tostar levemente;

pode ser fatiado em tiras ou grelhado inteiro; o sabor adocicado aparece quando a casca começa a tostar levemente; Cebola roxa: cortada em rodelas grossas ou em espetos, fica macia e levemente adocicada;

cortada em rodelas grossas ou em espetos, fica macia e levemente adocicada; Berinjela e abobrinha: cortadas em fatias médias, ganham textura defumada e combinam com azeite e ervas;

cortadas em fatias médias, ganham textura defumada e combinam com azeite e ervas; Milho na brasa: pode ir com ou sem a palha, direto na grelha, virando aos poucos até ficar dourado por fora.

3 dicas para adicionar frutas e vegetais na churrasqueira

use espetos para legumes menores ou faça “mix de vegetais” com temperos leves (sal, azeite e ervas secas); evite vegetais muito úmidos ou com alta concentração de açúcar, que podem queimar rápido; frutas como banana, manga e figo também podem ser grelhadas, principalmente em espetinhos ou acompanhando carnes como frango e suíno.

O que não pode faltar para um bom churrasco em casa

Além de dominar alguns truques como o uso do sal na churrasqueira, um bom churrasco depende de preparo, ambiente agradável e alguns itens que fazem diferença no resultado final: