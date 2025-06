Com as temperaturas despencando em diversas regiões do Brasil, a chegada da geada pode causar estragos no jardim e também na estrutura da casa. O frio intenso é capaz de rachar pisos e revestimentos, estourar canos externos e comprometer todo o paisagismo, especialmente em quintais e varandas descobertas.



Engenheiros, paisagistas e até a Defesa Civil alertam: a preparação preventiva é a melhor forma de evitar prejuízos. De coberturas térmicas a cuidados com instalações hidráulicas e elétricas, existem maneiras simples e acessíveis de proteger o imóvel durante as noites geladas e as manhãs congeladas.



1. Como proteger as plantas da geada



As plantas ornamentais e frutíferas são as primeiras a sentir os efeitos do frio extremo. Para evitar queimaduras ou morte das espécies, a recomendação é usar manta térmica agrícola, TNT, plástico perfurado ou lençois antigos, sempre sem encostar diretamente nas folhas.



Outras dicas importantes:



regue as plantas pela manhã, nunca à noite;

evite podas em períodos de geada;

leve vasos pequenos para locais cobertos, como garagens ou varandas.

Espécies como samambaias, palmeiras, cactos e suculentas exigem atenção especial, já que podem ser danificadas por temperaturas abaixo de 5?°C.



2. Isolamento térmico de canos evita estouros



A ruptura de tubulações externas por congelamento da água é uma das ocorrências mais comuns em dias de geada. Para evitar prejuízos, envolva os canos com espuma isolante (tipo elastômero) ou revestimento térmico específico para encanamentos, facilmente encontrados em lojas de construção.



Em noites muito frias, especialmente em imóveis desocupados, a Defesa Civil orienta:



fechar o registro geral de água;

deixar uma torneira levemente aberta para reduzir a pressão;

nunca usar aquecedores improvisados próximos aos canos.

Tubos, plantas, pisos e paredes sofrem com a geada Leo Malsam de Getty Images

3. Dicas para evitar trincas e rachaduras no piso



Os pisos e revestimentos de áreas externas também sofrem com a contração térmica causada pela geada. Isso pode gerar fissuras, estourar rejuntes ou provocar descolamento de peças.



Para proteger essas superfícies:



prefira revestimentos resistentes ao frio, como porcelanatos técnicos;

aplique produtos impermeabilizantes com flexibilidade térmica;

mantenha áreas externas secas sempre que possível, já que a umidade acelera os danos.

Essas medidas são especialmente importantes em quintais, calçadas, varandas e fachadas expostas ao tempo.



4. Como manter o conforto térmico dentro de casa



Não é só o lado de fora que sofre com a geada. Dentro de casa, paredes e pisos gelados reduzem o conforto e aumentam o consumo de energia elétrica.



Algumas soluções práticas incluem:



usar cortinas térmicas, tapetes espessos e mantas sobre o sofá;

instalar vedações de silicone em janelas e portas;

revestir cômodos frios com painéis de madeira, drywall ou placas isolantes.



Aquecedores portáteis ajudam, mas é fundamental optar por modelos com selo de segurança e evitar o uso próximo a tecidos ou tomadas sobrecarregadas.



5. Cuidados com fiação elétrica e iluminação externa



Com o uso maior de iluminação e aparelhos de aquecimento, a rede elétrica deve estar preparada para suportar o aumento de demanda — principalmente em áreas externas.



Dicas de segurança para evitar curtos e acidentes: