Cuidados com os pets: veja como proteger seu amiguinho nos dias frios

Com a chegada do inverno no dia 20 de junho, é hora de redobrar a atenção com os cuidados dos animais de estimação. Assim como os humanos, cães e gatos também sentem os efeitos das temperaturas mais baixas e podem sofrer com problemas respiratórios e articulares e, até mesmo, com o frio excessivo. Por isso, garantir o bem-estar dos pets nessa estação exige atenção especial dos tutores.

“Os animais têm mecanismos próprios para regular a temperatura corporal, mas, em muitos casos, isso não é suficiente para protegê-los das quedas bruscas de temperatura. Raças de pelo curto, filhotes, animais idosos ou com problemas de saúde são os mais vulneráveis e precisam de proteção redobrada”, explica o médico veterinário Luiz Sofal.

Entre os principais cuidados recomendados está o uso de roupinhas, especialmente para os cães de pequeno porte. Segundo o veterinário, é importante observar o comportamento do animal. “Se ele estiver tremendo, buscando lugares quentinhos ou evitando o contato com superfícies frias, esses são sinais claros de que está sentindo frio e precisa de ajuda para se aquecer”, orienta.

A alimentação também merece atenção. Durante o inverno, o gasto calórico dos pets pode aumentar para manter a temperatura corporal, o que exige uma avaliação da dieta. “Não é regra aumentar a quantidade de comida, mas é importante observar se o animal está perdendo peso ou apresentando mudanças no apetite. Nesses casos, o ideal é conversar com um veterinário para ajustar a alimentação de forma adequada”, recomenda Luiz.

Outro ponto importante é manter o ambiente aquecido. Camas com cobertores, casinhas protegidas do vento e da umidade e evitar banhos em dias muito frios são medidas simples que fazem a diferença. “Os banhos devem ser dados com água morna e, de preferência, em horários mais quentes do dia. E o uso do secador é indispensável para garantir que o pet fique totalmente seco”, reforça o especialista.

Além disso, é fundamental manter a vacinação e vermifugação em dia, já que o frio favorece o surgimento de doenças respiratórias, como a traqueobronquite infecciosa canina, conhecida como "gripe dos cães". “A prevenção ainda é o melhor remédio. Um pet saudável tem muito mais chances de atravessar o inverno com tranquilidade”, destaca o veterinário.

