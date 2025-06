Como nutrição adequada pode ajudar os pets a viverem mais e melhor?

Os pets estão vivendo mais. A partir dos sete anos de idade, cães e gatos entram na fase madura da vida, quando começam a apresentar mudanças naturais no metabolismo, na atividade física e nas necessidades nutricionais.



Embora a equivalência com a idade humana varie de acordo com o porte e a espécie, de forma geral, um pet com sete anos pode ser comparado a uma pessoa entre 44 e 60 anos de idade. Por isso, assim como ocorre com os humanos nessa fase da vida, é essencial oferecer uma dieta balanceada e adaptada, com nutrientes específicos que contribuam para a manutenção da saúde, da vitalidade e da qualidade de vida.



Na maioria das vezes, os tutores não têm informação sobre as necessidades específicas de cães e gatos idosos. É importante prevenir para que cheguem bem à maturidade, com mais qualidade de vida”, explica André Matoso, médico-veterinário e diretor comercial da Granvita, fabricante mineira de alimentos para cães e gatos, e dona da marca Quatree.



Segundo ele, a indústria está atenta a esse movimento e tem investido no desenvolvimento de rações especiais para atender aos cães e gatos maduros. O médico-veterinário destaca as condições que podem ser amenizadas e, até mesmo, prevenidas com a adoção de uma alimentação adequada na senioridade dos pets.

Entre elas estão:

Declínio cognitivo

Alterações visuais

Disfunções renal e cardíaca

Problemas dentários

Doenças articulares

Distúrbios gastrointestinais

Há cerca de dois anos, Emerson Justino mudou a alimentação do Zed, cão de porte médio com 10 anos de idade, após a indicação do veterinário. "A primeira coisa que notei foi a redução no volume das fezes e uma melhora na consistência, que passaram a ser mais firmes. Também observei uma transformação na pelagem, que antes caía bastante e agora está mais brilhante e macia e diminuiu muito a queda".



Segundo o tutor, com a mudança para ração específica para a idade do Zed, a vitalidade que o cão tinha perdido com o tempo foi restabelecida "Ele estava com sobrepeso e com dificuldades para andar, por conta da idade. Depois da introdução da ração, conseguiu estabilizar o peso e voltou a se movimentar com mais facilidade e energia, voltou a brincar com brinquedos que já não ligava mais", revela Emerson.



Estima-se que, no Brasil, haja 62 milhões de cães e 30 milhões de gatos, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet). Ter um bichinho de estimação envolve amor e dedicação. “Para lidar com as mudanças no funcionamento do corpo dos animais com o passar dos anos, a alimentação deve ser ajustada”, recomenda André Matoso.



Nutrientes para a longevidade dos pets: