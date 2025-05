Pets também fazem acupuntura: como funciona o tratamento?

Parece coisa de spa de luxo, mas a acupuntura para pets é real e está conquistando veterinários e tutores. Essa técnica milenar, que já faz sucesso entre humanos adeptos de tratamentos holísticos, agora tem ganhado espaço no universo pet para aliviar dores, melhorar a mobilidade e até tratar ansiedade. Mas como será que funciona na prática?

Marina Lamas, veterinária fisiatra e acupunturista do Nouvet, centro veterinário de nível hospitalar em São Paulo, explica sobre essa terapia que promete deixar os animais de estimação mais relaxado e saudável.

A primeira pergunta que vem à mente é: será que dói? Marina explica que a técnica é muito mais suave do que imaginamos. "As agulhas são ultrafinas e praticamente indolores. Muitos pets até cochilam durante a sessão, especialmente os que já sofrem com dores crônicas e finalmente encontram alívio", revela. O tratamento, que dura em média 20 a 30 minutos, é personalizado e pode incluir estímulos com eletricidade de baixa frequência ou calor (moxabustão) para potencializar os efeitos.



Artrose e ansiedade

Se o pet sofre com artrose, hérnia de disco ou sequelas de traumas, a acupuntura pode ser uma alternativa – ou complemento – aos remédios tradicionais. "Existem casos de cães que voltaram a correr depois de anos com dificuldade para andar e gatos com dores crônicas que recuperam o ânimo para brincar", conta a veterinária.

Além de problemas musculares, a técnica também pode colaborar em casos de distúrbios digestivos, alergias e até ansiedade. Por ser minimamente invasiva, é uma alternativa interessante para os pets que não respondem bem a medicamentos convencionais ou precisam de uma abordagem mais natural. "Animais muito estressados ou até com medo de barulhos, como fogos de artifício, podem ter uma melhora significativa no comportamento após algumas sessões. A acupuntura age no tratamento desses casos principalmente se associada também a fitoterápicos e mudanças ambientais", acrescenta ela.

Assim como os humanos, os pets também podem se beneficiar da acupuntura antes mesmo de desenvolver problemas sérios. "Muitos tutores de animais idosos ou de raças predispostas a doenças articulares estão adotando a técnica como forma de prevenção, garantindo mais qualidade de vida a longo prazo", destaca a especialista que complementa: "o sucesso do tratamento depende de um profissional certificado e daquela pitada de paciência – afinal, bons resultados merecem acompanhamento de perto, sessão após sessão."