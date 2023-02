Artrite psoriásica tem nova opção de tratamento aprovada no Brasil

(foto: tescka1/Freepik)

O reumatologista Roberto Ranza diz que os sintomas da artrite psoriásica trazem grandes prejuízos para a qualidade de vida das pessoas (foto: Arquivo Pessoal)

Dor, rigidez nas articulações, fadiga e lesões descamativas de pele - são as principais características da artrite psoriásica, uma doença inflamatória sistêmica com manifestações em vários órgãos do corpo, principalmente articulações e pele. Estima-se que 50 milhões de pessoas convivem com a doença em todo o mundo, e homens e mulheres são igualmente afetados."Os sintomas da artrite psoriásica, como dores e inchaço articular, fadiga e lesões na pele, trazem grande prejuízo para a qualidade de vida das pessoas. No entanto, o diagnóstico precoce e o tratamento adequado, com acompanhamento por um médico especialista, tornam possível diminuir a atividade da doença, preservar a saúde das articulações e controlar as lesões na pele", comenta Roberto Ranza, reumatologista, chefe da Unidade de Reumatologia e diretor do programa de Residência de Reumatologia da Universidade Federal de Uberlândia (MG).A doença é, na maioria das vezes, tratada por reumatologistas e, em muitos casos, pacientes são encaminhados para essa especialidade pelos dermatologistas. Estimativas apontam que artrite psoriásica afeta aproximadamente 30% de pacientes com psoríase, mas também é possível que as dores articulares comecem antes das lesões na pele, dificultando e atrasando o diagnóstico.Sem tratamento, a doença pode fazer com que os danos articulares resultem em deformidades irreversíveis sendo, por vezes, necessárias cirurgias para realinhamento articular e colocação de próteses.A escolha do tratamento medicamentoso dependerá das estruturas acometidas em cada paciente e pode envolver anti-inflamatórios, medicamentos sistêmicos e biológicos de forma isolada ou em combinação.Recentemente, um novo medicamento foi aprovado pela Anvisa para o tratamento da artrite psoriásica: risanquizumabe, um inibidor da interleucina 23 (IL-23), molécula que está envolvida em processos inflamatórios relacionados a algumas doenças imunomediadas, como artrite psoriásica e psoríase. O medicamento é administrado por meio de injeção subcutânea, sob prescrição médica, e tem cobertura obrigatória pelos planos de saúde.A aprovação da Anvisa foi baseada em dados de dois estudos clínicos de fase 3, que mostraram que o medicamento atingiu o desfecho primário de resposta ACR20 (principal índice utilizado nos estudos para avaliação de resposta a uma medicação reumatológica), além de apresentar melhoras em outras manifestações clínicas da artrite psoriática, como função física e atividade mínima da doença e melhora na qualidade de vida. Esta é a segunda indicação aprovada para risanquizumabe; a primeira indicação aprovada para psoríase de placas moderada a grave.